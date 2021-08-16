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影／新型學測要求並用2種筆 大考中心說明考試規則
大學指考落幕，111學年新型學測即將登場，大考中心主任周兆民表示，各科文字量都會以目前的平均值為原則，不會再多；新型考試新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，考生如遇作圖題，或要畫卡填入選擇題答案時，要用2B鉛筆；撰寫簡答題答案則要用黑色墨水筆，千萬別用錯。
周兆民今天公告新型學測考試的答題卷樣張，其中第一頁右上角有簽名欄，考生要於鈴響後才能動筆簽名。每一題的答題形式不同，答題卷上已註記要以2B鉛筆作答，或以黑色墨水筆作答，請考生按照指示來走。
大考中心規畫於9月1到3日辦理新型學測試辦考試，主任周兆民今天進一步說明，此次考試共350校參加，其中321校會在9月1到3日統一舉行，其餘另擇時間。全國共9萬4493名高三生報考，多數由學校統一報名，另有134名個別報名考生。
試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，周兆民曾表示，這次考試是「最逼真的模擬考」，一切比照學測規模辦理，目的是讓考生適應新題型。
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