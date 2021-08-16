快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新型學測要求並用2種筆 大考中心說明考試規則

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年新型學測與分科測驗答題卷樣張。圖／大考中心提供
111學年新型學測與分科測驗答題卷樣張。圖／大考中心提供

大學指考落幕，111學年新型學測即將登場，大考中心主任周兆民表示，各科文字量都會以目前的平均值為原則，不會再多；新型考試新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，考生如遇作圖題，或要畫卡填入選擇題答案時，要用2B鉛筆；撰寫簡答題答案則要用黑色墨水筆，千萬別用錯。

周兆民今天公告新型學測考試的答題卷樣張，其中第一頁右上角有簽名欄，考生要於鈴響後才能動筆簽名。每一題的答題形式不同，答題卷上已註記要以2B鉛筆作答，或以黑色墨水筆作答，請考生按照指示來走。

大考中心規畫於9月1到3日辦理新型學測試辦考試，主任周兆民今天進一步說明，此次考試共350校參加，其中321校會在9月1到3日統一舉行，其餘另擇時間。全國共9萬4493名高三生報考，多數由學校統一報名，另有134名個別報名考生。

試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，周兆民曾表示，這次考試是「最逼真的模擬考」，一切比照學測規模辦理，目的是讓考生適應新題型。

大考中心規畫於9月1到3日辦理新型學測試辦考試，全國約9.4萬高三生報名。本報資料照片
大考中心規畫於9月1到3日辦理新型學測試辦考試，全國約9.4萬高三生報名。本報資料照片

學測 指考

延伸閱讀

指考／數乙271人滿分最多 歷史頂標創歷年新高

指考70題有疑義公民科最多 大考中心16日寄成績單

指考監試人員「點頭」考生離場 險扣全科分數結局逆轉

高中英聽接軌托福多益測驗 今年起增「長篇聽解」題型

相關新聞

影／新型學測要求並用2種筆 大考中心說明考試規則

大學指考落幕，111學年新型學測即將登場，大考中心主任周兆民表示，各科文字量都會以目前的平均值為原則，不會再多；新型考試...

指考監試人員「點頭」考生離場 險扣全科分數結局逆轉

大考中心今天召開考試委員會討論大學指考違規案，今年共有249件考生試場違規案，其中有3案，考生入場後至考試開始60分鐘內...

末代指考249件違規！ 考生突衝出教室、答案抄在大腿

大考中心今天召開考試委員會討論大學指考違規案，今年共有249件考生試場違規案，另有47件答案卷違規案，考生在答案卷中塗鴉...

明年考試分發恐超額錄取 教部擬增同分參酌比序

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同...

大學商學院 向自然組考生招手

頂尖大學選才大搬風，高中自然組和社會組界線變模糊了。大學招聯會近期公告，台灣大學和政治大學商學院多數科系將分「社會組」和...

考生跨考大學技專 創新高

部分大學校系打破類組界線選才，高中和高職生也愈來愈突破框架選校。技專校院招生委員會聯合會統計，今年有三萬二○八一人憑學測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。