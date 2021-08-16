指考／全卷無難題！歷史頂標84分創指考史上新高

今年是大學指考20周年，大考中心今天開放查詢成績，歷史科頂標達86分創指考史上新高，教師曾評析「全卷無難題」；英文科頂標84分也創7年新高。其他科頂標依序為國文77分、數甲67分、數乙83分、物理66分、化學79分、生物82分、歷史86分、地理80分、公民與社會74分。

按大考中心統計，今年滿分人數以數乙271人最多，其次為數甲13人、化學1人；各科都有零星考生拿0分，包括國文4人、英文4人、數甲67人、數乙35人、化學3人、物理5人、生物4人、歷史2人、地理和公民與社會各1人。

有關今年指考歷史考題，建國中學歷史教師莊德仁分析，今年政治軍事史考較多，如第六題以情境帶入有特色，該題描述一個學生主張總統制才是真平等，結果他被警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾，最後被起訴，遭退學。參考答案是（B），也就是所述景象為皇民化時期的台灣。

國內新移民人口越來越多，中山女高歷史教師邱永春說，今年第20題特別考了馬來西亞史，談該國人口組成以馬來裔為大宗，華裔居次，再來是印度裔，參考答案為（A）。

談到今年有無難題，莊德仁舉例，非選第三題考中古時期政教衝突，運用不同資料，提出與一般見解不同的解釋，訓練學生不依賴教科書，是全卷中較難但也很有意思的題目。但基本上全卷無難題。

莊德仁說，另也有題目運用新的學術研究，頗具新意，如第17題要考生判斷距今540到340年間的遺址史料，屬貓兒干文化，題幹描述「學者推測這個文化已與中國有交流」，支持他的依據主要是（C）：因為當中有青花瓷片和硬陶。

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