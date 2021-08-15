指考70題有疑義公民科最多 大考中心16日寄成績單

大學指考7月30日落幕，大考中心9日在官網公告，這次一共收到101封民眾來函反映試題疑義，總共有8科共70題有疑義，最後未調整任何答案。大考中心將於明天上午9時開放查詢成績，並公告各科五標等資訊。

按大考中心公告，民眾針對今年指考公民與社會科提出的疑義題高達20題最多，其次依序為生物13題、歷史9題、化學8題、國文7題、英文和地理各5題、物理3題；數甲、數乙無人提出疑義。

公民科疑義題高達20題，其中第46題題幹描述，颱風來襲時有許多因應設施，哪些具備公共財特質？這題是多選題，正解包括重建的堤防、颱風動態預報。

提出疑義的民眾認為，此題A選項的「防災沙包」有共享性、非排他性，應該也具備公共財性質。不過，命題教師透過大考中心回應，防災沙包在某處執行防水功能後，其他處所無法透過此沙包防水，所以防災沙包具獨享性，而非共享性。

其中化學第9題問考生「漂白水可否洗手消毒」，大考中心認為不行，但中央流行疫情指揮中心曾在今年春季缺水期間公告「可稀釋漂白水來洗手」，此題的答案如同「逆時中」，應送分。最後大考中心仍堅持原本提供的參考答案，強調漂白水主要用於環境清消而非洗手，未送分。

提出試題疑義的化學教師表示，他參考指揮中心今年4月16日和5月15日發出的新聞稿，當時因部分縣市限水，新聞稿指出，若水龍頭無水可用，可用三個水盆消毒，第一盆裝清水，洗淨雙手塵土；第二盆裝濃度3到5ppm含氯漂白水之消毒液，將雙手放入水中，先兩手心互相摩擦，接著兩手交互搓揉手背及手指間，最後作拉手的姿勢以擦洗手指間各約5次；第三盆裝清水，洗淨雙手殘留漂白水。

大考中心公告，明天上午9時將開放查詢成績並寄發成績單，考生也可撥打（02）2364-3677查詢；報名時如有留行動電話，大考中心也會透過0911-511-467發送簡訊告知成績。

大考中心明天也會公告各科成績人數百分比累計表，以及五標（頂標、前標、均標、後標、底標）。考生如要申請成績複查，日期為8月19日至23日，複查結果將於8月23日開放查詢。

大學考試入學分發委員會明天將公告考試分發核定名額，包括考試分發管道原定名額，再加上其他管道回流的名額。8月18日上午10時開放網路選填志願，截止日期為8月21日下午4時30分，每名考生可選填100個志願。8月31日放榜，並於8月31日到9月2日受理複查分發結果，9月10日公告複查結果。

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