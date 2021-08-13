指考監試人員「點頭」考生離場 險扣全科分數結局逆轉

大考中心今天召開考試委員會討論大學指考違規案，今年共有249件考生試場違規案，其中有3案，考生入場後至考試開始60分鐘內，未經監試人員許可即離場，原3位皆要遭扣該科全部成績，但因涉及監試人員疏失及重大決策，經大考中心考委會投票表決，其中1名考生不予扣分，另2名考生遭扣減5分及全部成績不等。

大考中心主任周兆民說，一名考生在歷史科應試時，有監試人員未注意可離場時間，直到考生9時30分交卷離場後才發現，9時32分通報巡場人員，但已經找不到考生，巡場人員9時33分通報試務中心，考分區及考服處皆認為應依規定扣減該節全部成績。

不過，考委會委員張茂桂質疑，監試人員有無當下制止？若沒有，就是默認許可讓學生離場，若依規定讓考生承擔所有後果，這不盡公平；也有委員認為，應該要考慮監試人員本身能否透過注意的要求提醒考生，否則會解讀成考生誤以為得到監試人員的許可，若過錯全由學生，也不盡公平；另有委員指出，這案看不出監試人員有告訴考生有申訴的權利，應讓考生知情。

也有委員提出不同看法。考委會委員、中山女中校長吳麗卿認為，現場皆有張貼考試時程表，且考生從國中會考、高中多次的模擬考，都應清楚知道考試時間、規範。

考服處現場致電考分區再度確認，經確認後補充說明，該名考生交卷離場後2分鐘，監試人員才發現考試時間還沒滿，且考生交卷時，監試人員也有「點點頭」。周兆民現場也進行投票表決，最後卻8比8，交由周兆民最後裁示。

「這真的很艱難」，周兆民表示，考生確實準備很久，又是末代課綱考試，確實考生要清楚遊戲規則，監試手冊也有列清楚權利義務，兩邊都有責任，但監試人員有兩位，考生是一個人，最後他決議不予扣分，未來會加強宣導與監試人員的訓練。

另一案則是發生在國文科應試過程。該考生於11時46分交卷及答案卡離場，距離滿60分鐘僅差4分鐘，但現場來不及將考生安置，考生就已離場。據考服處說，兩名監考老師當時都沒有站在講台上，學生則是直接交卷，監試人員來不及阻止，學生就離場。

對此，張茂桂說，今年因防疫考量，一間考場只有20人，考場發生動作，監試人員卻沒立即動作，就是有疏忽，看起來也沒有嘗試努力，他認為不應該處罰；也有委員認為，監考老師也有問題，「很難想像追出去後考生都不在」，不該完全歸責於學生。

最後該案也經委員會投票，9人同意扣分、7人不同意扣分，最後再進行二輪投票，以9人同意扣5分、7人同意扣10分，決議該名考生該科扣5分。

另還有一名考生在數乙應試期間，向監試人員反映，因冷氣出風口導致身體不適，並表示能否交卷離場至個人試場應試，監試人員現場除了口頭告知未滿60分鐘，也像試務中心通報，考生最後仍執意離場，後遭巡場人員攔阻並帶往備用試場留置，該生第二節起也移至備用試場應試；考服處今天也說，該名考生有穿著外套。

最後該案經考委會投票，以13人同意、2人不同意、1位無意見，決議扣減該科全部成績。

周兆民也說，今天會立即通知這三名考生考委會決議結果，並告知考生可以提出申訴。

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