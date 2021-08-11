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大學新生也要暑輔 暨大首推0 Plus課程可抵學分

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供
國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供

國立暨南國際大學為協助大一新鮮人及早與大學課業接軌，並對校內課程特色有初步認識，為此遠端啟動「0 Plus先修課程」進行人文、管理、科技與教育4領域課程，做為入學後跨領域學習參考，上完還能抵學分，吸引逾8百人次修課。

暨大指出，今年首次嘗試以遠端暑輔先修形式推出0 Plus課程，授課方式採用該校獨家開發的BBB視訊軟體，為學生量身打造專屬的數位學習空間，一方面能讓所有的新生們遠端修課，另一方面輔助新生們及早適應數位科技的學習趨勢。

而6周課程為「教育大未來」、「互動音樂程式設計與創作」、「資料分析銜接課程」、「科技與專業倫理」4大面向，涵蓋校內人文、管理、科技與教育4學院專業知識及新興議題，呈現各領域專業特色，入學後依修課狀況折抵0.5至1學分。

校方表示，0 Plus課程推出後，吸引826人次參與修課，不少新生更給予課程有趣、期待下次上課等反饋，認為教學影片不時出現的即時測驗，能協助更快掌握課程重點，也能複習所學內容，甚至盼未來能有更多線上課程可選讀，成效斐然。

暨大校長伍東星則說，透過0 Plus課程打造遠端自主學習不中斷的空間，不受疫情或酷夏影響，而教授專業的對話或講解，啟發新生對不同領域議題的了解及省思，成為協助其建構專業知識的學習入門磚，有利於將來進入大學後的課程學習。

而大學課程是高中課程的延伸與深化，更是專業素養發展的重要基礎，數位更是趨勢，未來，暨大將持續開發線上數位課程，在0 Plus課程的基礎上，向上開發更多不同年段的線上課程供Z世代的學生們更多自主、彈性且多元的學習空間。

國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供
國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供
國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供
國立暨南國際大學在暑假遠端啟動「0 Plus先修課程」協助新生了解各學院課程特色，上完還能抵學分。圖／暨大提供

新鮮人 疫情 倫理

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