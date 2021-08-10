指考題認定漂白水不能洗手 大考中心「逆時中」不送分

大學指考7月30日落幕，大考中心昨天在官網公告，這次一共收到101封民眾來函反映試題疑義，總共有8科共70題有疑義，最後未調整任何答案。

按大考中心公告，民眾針對今年指考公民與社會科提出的疑義題高達20題最多，其次依序為生物13題、歷史9題、化學8題、國文7題、英文和地理各5題、物理3題；數甲、數乙無人提出疑義。

其中化學第9題問考生「漂白水可否洗手消毒」，大考中心認為不行，但中央流行疫情指揮中心曾在今年春季缺水期間公告「可稀釋漂白水來洗手」，此題的答案如同「逆時中」，應送分。最後大考中心仍堅持原本提供的參考答案，未送分。

提出試題疑義的化學教師表示，他參考指揮中心今年4月16日和5月15日發出的新聞稿，當時因部分縣市限水，新聞稿指出，若水龍頭無水可用，可用三個水盆消毒，第一盆裝清水，洗淨雙手塵土；第二盆裝濃度3到5ppm含氯漂白水之消毒液，將雙手放入水中，先兩手心互相摩擦，接著兩手交互搓揉手背及手指間，最後作拉手的姿勢以擦洗手指間各約5次；第三盆裝清水，洗淨雙手殘留漂白水。

公民科疑義題高達20題，其中第46題題幹描述，颱風來襲時有許多因應設施，哪些具備公共財特質？這題是多選題，正解包括重建的堤防、颱風動態預報。

提出疑義的民眾認為，此題A選項的「防災沙包」有共享性、非排他性，應該也具備公共財性質。不過，命題教師透過大考中心回應，防災沙包在某處執行防水功能後，其他處所無法透過此沙包防水，所以防災沙包具獨享性，而非共享性。

地理科第20題討論國際移民回流潮，涉及「香港是已開發或開發中國家？」引發爭議。此題幹指出，開發中國家人民為追求更好的經濟與生活，紛紛移居到已開發國家，但在2008年金融海嘯後又回流到母國，問何者符合此描述。選項包括台商去了中國又返台、香港人去加拿大又返港等。

大考中心提供的解答是「印、泰、越勞工赴美後又返國」，提出疑義的民眾認為，香港該定義為開發中國家或已開發國家，不易判斷，題幹沒有提供足夠資訊，無法讓學生選出正確解答。

命題教師透過大考中心答覆，香港可視為國家等級的經濟體，在2008年前是高度已開發國家，不符合題幹描述的「開發中國家」條件，因此非正確選項。 110學年指考化學第8到9題。圖／取自大考中心官網 指揮中心曾公告，缺水期間可用三盆水洗手，其中一盆裝濃度3到5ppm含氯漂白水之消毒液，將雙手放入水中，先兩手心互相摩擦，接著兩手交互搓揉手背及手指間，最後作拉手的姿勢以擦洗手指間各約5次。圖為指揮官陳時中。圖／指揮中心提供 110學年指考公民與社會第46到47題。圖／取自大考中心官網

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