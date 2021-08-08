打破界線選才 台政商學院設「自然組」廣納理科生

頂尖大學選才大搬風，高中自然組和社會組界線變模糊了。大學招聯會近期公告，成功大學統計系、清華大學計量財務金融系、陽明交通大學資管與財金系資管組明年考試分發都採計數甲，鎖定自然組高三生。台灣大學和政治大學商學院多數科系不打算選邊站，將分「社會組」和「自然組」招生。

數學是108課綱變動最多的科目，高二分流為較難的數A和較易的數B，高三進一步分成數甲和數乙。多數高中安排要讀理工、農業、生醫領域的自然組學生修數甲，其餘選數乙。

為讓學生對準目標選課，大學招聯會最近優先公告各校系明年如何參採數學這一科，包括不參採、只參採數B、兼採數A和數甲等6種類型。明年起數乙非升大學考科，故不列在其中。

按公告內容，過往招收社會組的台大、政大商管學院絕大多數科系，乃至社會科學院的財政、經濟系，都在考試分發管道設兩組招生，其中一組採計數甲，形同靠攏自然組考生，降低社會組考生錄取機會；台、清、成和陽明交大的統計、資管系更宣布必採數甲，只收自然組生。

招聯會網站顯示，若以歷年最低錄取分數區分，中央大學、台北大學等「中字輩」以降的商管科系，大多宣布採計數A或數B、不看數甲，和往年一樣廣納社會組考生。

政大商學副院長、企管系教授黃家齊解釋，大數據分析技術遍布各商業領域，業界期待商管畢業生分析數據甚至撰寫程式，商學院希望每個學生都對數字有一定敏感度。院內各系一向參採數乙並將權重提至最高，如今分科測驗無此科，同為數學科的數甲較適合篩選人才。

不只商管科系這麼做，原本招收自然組學生的台大公衛系，今年考試分發也分自然、社會兩組招生，明年將延續此制。主任鄭雅文表示，學測考科不分自然、社會組，系上一直都有社會組考生憑學測成績錄取，學業不輸給自然組背景的學生。

鄭雅文提到，公衛系必修課程涵蓋微積分、普通生物、普通化學、生理學、微生物免疫學、經濟學、社會學，以及公衛核心課程，這對社會組學生來說確實較吃重，但只要在課業上投入一定的時間與心力，基本上都順利取得學分。

另外，許多頂大科系都傾向採計難度較高的數學考科，台大人類系則宣布明年考試分發完全不採計數學，是該校唯一不看數學成績的科系。

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