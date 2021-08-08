高中英聽接軌托福多益測驗 今年起增「長篇聽解」題

大學入學考試中心6日起公告發售111學年升大學考試簡章，學測將於明年1月21到23日登場，今年底則先舉行兩次英聽測驗，且首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。

台北市建國中學英文教師劉家慧分析，這是多益、托福等國際檢定都會出的題型，欣見大考中心接軌國際潮流，助高中生同步準備各項英檢。

近年參採高中英聽的大學校系漸減，今年個人申請僅51系要求附英聽成績，校系數只有104學年的三分之一；不少校系雖不參採，但在備註欄建議考生附多益、全民英檢證明。劉家慧說，高中英聽報名費比坊間測驗便宜，如今考試內容更有參考價值，有望吸引更多大學校系回鍋參採，等於幫高中生省報名費。

大考中心簡章指出，111學年高中英聽第一次考試將於今年10月23日舉行，第二次考試則於今年12月11日舉行。大學學測緊接著於明年1月21至23日舉行，考期從過往的兩天改為三天，考科從五科、六節次增為六科、七節次。

簡章說明學測每天考試日程，首日考數學A、自然；第二天考英文、國文綜合能力測驗、國文寫作測驗；第三天考數學B、社會。每科考試時間也比以往長，國綜與國寫考90分鐘；英文、數A、數B各考100鐘；社會、自然則考110分鐘。

每年7月的指考則於明年起更名分科測驗，日前有民眾主張分科測驗每科計分僅45級分太粗略，大學招聯會承諾研議每科60級分和75級分的可行性。大考中心主任周兆民表示，由於此事尚在研議，目前的簡章只包含學測和英聽測驗，分科測驗內容則在計分定案後公告。

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