考試分發搬風！台大公衛招社會組 政大金融收自然組生

大學指考上周落幕，今年考試分發入學簡章出現些許變革，如台灣大學公衛系首度新增B組，採計國文、英文、數乙和公民與社會，鎖定社會組考生；政大金融系也新增自然組，採計國文、英文和數甲，自然組和社會組的界線日漸模糊。

台大公衛系主任鄭雅文在官網說明今年收社會組考生的緣由，大學學測1994年開辦以來，一直有社會組考生透過個人申請進到系上，學業不輸給自然組背景的學生。考試分發因採計指考科目，歷來只收自然組學生，但部分新生其實志在讀醫學系，入學後及休學重考，不但影響招生有效性，也影響學生跨領域的機會。

鄭雅文介紹，公衛系必修的基礎課程包含微積分、普通生物、普通化學、生理學、微生物免疫學、經濟學、社會學，以及公衛核心課程共27學分。對社會組學生來說較吃重，但歷年學生只要投入一定的時間在課業，基本上都順利取得學分。

台大公衛系於大三分流，鄭雅文說，系上規畫八大領域專長，包括流行病學與預防醫學、生物統計與健康資訊、環境健康科學、職業健康科學、毒理與風險、健康行為與社區科學、健康政策與管理與全球衛生。學生在進入大三階段需依自身志向，選擇領域專長。

鄭雅文指出，「公共衛生師」專業證照立法2020年三讀通過，今年將舉辦首次專技人員考試，可望在近期發展出更多公衛專業人力職缺，滿足社會需求。若不投入實務，系上畢業生也有相當高的比率繼續進修，投入研究與高等教育工作。

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