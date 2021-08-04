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學習不能輸在起跑點 南女推教學影片 南二中辦開學考

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中的升高三升暑期課輔，採公版直播方式。圖／擷取影片畫面
台南二中的升高三升暑期課輔，採公版直播方式。圖／擷取影片畫面

受疫情影響，暑假無法到校上課，許多高中都對升高三升推出線上暑期課輔。台南女中擔心之前線上學習不如實體上課的效果，特別針對升高二生推出各科教學影片；南二中則要對升高二生辦開學考，驗收學習成果。

剛落幕的大學指考，部分考題已呈現新課綱可能的題型，師生都繃緊神經因應。對升高三學生而言，暑期課輔是複習一、二年級課業，並且加深、加廣的最佳機會。眼看離明年1月21日的學測只剩5個多月，學校都不敢輕忽，仍推出線上暑期課輔。

台南市南一中、南女中、南二中、家齊高中都對升高三生舉辦線上暑期課輔，其中南二中以公版直播的方式，每個單元都由老師錄製影片，讓學生上課。其他3校都是老師以線上直播方式教學。

台南女中考慮到之前線上學習，可能不如實體學習效果好，為了讓升高二生有補強及複習的機會，教師群錄製56支教學影片，讓升高二生、高三生都可複習。南二中為了檢測升高二生有無利用暑假複習高一課程，將舉辦開學考，驗收學習成果。家齊高中也規畫由各科群針對升高二生進行開學測驗。南一中也有部分升高二的班級，如科學班、數理資優班，在暑期開線上課輔，讓學生的學習不中斷。

台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為英文科影片。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為英文科影片。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為數學影片。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為數學影片。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，自然科老師上課情形。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，自然科老師上課情形。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為國文科教學。圖／台南女中提供
台南女中針對升高二生推出56支教學影片，此為國文科教學。圖／台南女中提供

南一中 直播 學測

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