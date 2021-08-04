總統盼設半導體學院育碩博人才 4頂大參戰

半導體產業占我國GDP 15％以上，但始終擺脫不了代工困境。立法院今年三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例），教育部證實，陽明交通大學、清華大學 、成功大學和台灣大學都已申請增設半導體等相關高科技研究學院，目前陽明交大和清大已通過審議，今年8月開始運作，最快明年初就有第一批碩博新生報到。

蔡英文總統曾邀集頂尖大學校長研議半導體人才培育之道，而後教育部研擬創新條例草案，並於一年內火速三讀通過，開放國立大學在校內設置獨立研究學院，在財務、聘師、招生、產學合作四面向提供一定程度的鬆綁。教育部次長劉孟奇曾形容這是「小工研院」，由業界拋出研發問題，學校接球並合作解決，促進產業升級。

創新條例通過後，今年2月甫合校的陽明交通大學率先宣布成立「產學創新研究學院」，下設「前瞻半導體研究所」，收碩士班和博士班學生共75人，以及「智能系統」研究所，收50名碩博生。學院將與台積電、聯發科技等七大高科技企業，以產學共創模式，共同培育下世代半導體高階研發人才。

陽明交大校長林奇宏表示，此學院將打破既有的產學合作方式，不再只是由企業出資、學界提供人才，而是比照醫療領域的「教學訓用」一條鞭教學方法，安排醫學院教授投入教學研究，同時在醫院擔任臨床醫師，在面對真實疾病過程中發現新的需求，接著回到醫學院研究，並培育學生擁有新的能力與知識。

林奇宏說，我國半導體應用發展到一定程度，需要投入新一代基礎科學的研發，才能突破人才和技術限制。陽明交大副校長陳永富接著說，「產學創新研究學院」要企業不只投入經費，也安排業界人士回校園當老師，與學校共同投入研究能量、推動技術移轉，讓研發成果為業界所用。

清大申請成立「半導體學院」今年7月20日獲核准，首任院長、有「浸潤式微影之父」之稱的林本堅表示，學院將分「元件技術、材料與物理」、「積體電路設計與應用」、「先進製程設備與封裝」、「電子材料與化學」四組招生，預計每年80名碩士生、20名博士生。

「我們不期望學生出社會後只是一名工程師。」林本堅說，既有的電機等科系就能培育工程師，「半導體學院」將安排每名學生選讀一組，成為該領域專才，同時要在就學期間與他組同學合作研究，成為跨領域通才，並成為能解決問題的「活才」。練就這三才，就能把物理、材料等不同領域帶進半導體界，領導產業升級。

半導體學院強調產學合作，聘業師和名師是一大挑戰。林本堅指出，教育部開放學院以國際薪資水準聘請大師，學院將持續努力攬才。業界與學校合作也能互利，如提升優秀學生好感度，畢業後優先選擇投入。

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