分科測驗新增混合題 物理化學歷史占分最高
大學指考明年更名分科測驗，各科都將新增雜揉選擇題與非選題的「混合題型」，高中教師形容考生將「很忙」，除畫答案卡，還要簡短描述自身觀點、製作表格、在地圖上作圖等。
大考中心日前公告分科測驗參考試卷，物理、化學、歷史混合題占分高達三成，數甲為二成四，生物、地理、公民與社會則為二到三成。主任周兆民上周表示，正式考試也將循此比例命題。
按大考中心公告的分科測驗參考試卷，明年起新增的「混合題型」讓考試更活潑，比如公民科納入法院核發的搜索票，請學生圈出有誤之處並寫出更正內容；歷史科混合題近似大學申論題，要考生區分和評析不同史料並寫下看法；地理科結合地圖和環境議題，要考生看圖判斷台中市處理空汙作為是否合理。
華江高中地理教師張庭堃分析，地理科混合題要求考生撰寫摘要、做因果分析，都是過去大考極少出現的現象，提升考試難度。圖表繪製也將是大考重點，教師應多加強學生繪圖力，另也要發揮新課綱探究實作精神，引導學生到常入題的政府資料庫，如經濟地理圖資中心、土石流防災資訊網找地圖實作，助考生更快了解考題脈絡。
文華高中公民教師李佳浤指出，公民科混合題型將選擇題與手寫題混合呈現，且題目文長大幅提升，學生除須判讀議題，更要練習在有限的字數限制下精簡描述答案，學生必須多練習閱讀與書寫能力。
員林高中歷史教師王偲宇則說，歷史考題更貼近學術探究情境，著重處理史料的方法，要並用統整、歸納、分析、說明、表達能力來答題。
自然科更重視實驗，如物理科的混合題要求考生寫下公式推導流程；化學和生物要求將實驗細節或結果填入指定表格。補教化學教師王宇說，化學科出現許多不在課本的實驗，考驗考生能否統整題目所給的數據，運用理解能力答題。
數甲則因原本就有大量手寫題，變化不大。補教數學教師藍天予分析，數甲科試題無論篇幅、難易度都和指考相當，混合題型落在多項式微積分、空間向量等單元，題幹提供的線索反而多於指考，更易答題。
補教物理教師邱博文表示，新考題和目前的指考差異不大，大量改編目前考題，只有一題提及家用爐具的題目屬原創試題。全卷包含角動量、脫離速率、波耳原子模型等高難度主題，無法憑新課綱強調的「基本素養」作答，建議考生仍要認真準備高二、高三課程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言