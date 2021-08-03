分科測驗新增混合題 物理化學歷史占分最高

大學指考明年更名分科測驗，各科都將新增雜揉選擇題與非選題的「混合題型」，高中教師形容考生將「很忙」，除畫答案卡，還要簡短描述自身觀點、製作表格、在地圖上作圖等。

大考中心日前公告分科測驗參考試卷，物理、化學、歷史混合題占分高達三成，數甲為二成四，生物、地理、公民與社會則為二到三成。主任周兆民上周表示，正式考試也將循此比例命題。

按大考中心公告的分科測驗參考試卷，明年起新增的「混合題型」讓考試更活潑，比如公民科納入法院核發的搜索票，請學生圈出有誤之處並寫出更正內容；歷史科混合題近似大學申論題，要考生區分和評析不同史料並寫下看法；地理科結合地圖和環境議題，要考生看圖判斷台中市處理空汙作為是否合理。

華江高中地理教師張庭堃分析，地理科混合題要求考生撰寫摘要、做因果分析，都是過去大考極少出現的現象，提升考試難度。圖表繪製也將是大考重點，教師應多加強學生繪圖力，另也要發揮新課綱探究實作精神，引導學生到常入題的政府資料庫，如經濟地理圖資中心、土石流防災資訊網找地圖實作，助考生更快了解考題脈絡。

文華高中公民教師李佳浤指出，公民科混合題型將選擇題與手寫題混合呈現，且題目文長大幅提升，學生除須判讀議題，更要練習在有限的字數限制下精簡描述答案，學生必須多練習閱讀與書寫能力。

員林高中歷史教師王偲宇則說，歷史考題更貼近學術探究情境，著重處理史料的方法，要並用統整、歸納、分析、說明、表達能力來答題。

自然科更重視實驗，如物理科的混合題要求考生寫下公式推導流程；化學和生物要求將實驗細節或結果填入指定表格。補教化學教師王宇說，化學科出現許多不在課本的實驗，考驗考生能否統整題目所給的數據，運用理解能力答題。

數甲則因原本就有大量手寫題，變化不大。補教數學教師藍天予分析，數甲科試題無論篇幅、難易度都和指考相當，混合題型落在多項式微積分、空間向量等單元，題幹提供的線索反而多於指考，更易答題。

補教物理教師邱博文表示，新考題和目前的指考差異不大，大量改編目前考題，只有一題提及家用爐具的題目屬原創試題。全卷包含角動量、脫離速率、波耳原子模型等高難度主題，無法憑新課綱強調的「基本素養」作答，建議考生仍要認真準備高二、高三課程。 明年起指考更名分科測驗，高中教師分享各科準備建議。製表／潘乃欣

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