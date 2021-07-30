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指考最末日 以核養綠也入題學生認為偏難

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
大學指考最末日，公民與社會考科「以核養綠」都入題，有考生認為偏難。圖／高雄大學提供
大學指考最末日，公民與社會考科「以核養綠」都入題，有考生認為偏難。圖／高雄大學提供

大學指考今天最末一天，高雄考區每科都有近百人缺稿，其中一人發燒被安排到防疫考場，考生普遍認為地理科難易適中，歷史科考題簡單。公民與社會這科「以核養綠」也入題，認為偏難。

今天高雄左營高中試場第1節歷史科考試前，有名考生因發燒，經通報大考中心後，馬上安排到防疫試場應試，考生考完每科都只能在原處休息，不得與其他考生接觸，移動路徑及接觸物品最後也完成清消。

第三天考試的科目含歷史、地理及公民與社會等科，中正高中學生賴俊瑞認為歷史科考題容易，背熟就不難，鳳新高中黃同學認為，非選擇題像在寫閱讀測驗，從題目中就能找出答案，雄中學生劉鎧宏則表示，今年難度中等偏易，中國史部分偏多，題型靈活。

至於地理科，讓鳳新高中楊姓學生印象深刻是電動車電池交換站APP採用的GIS技術這題，認為是地理知識與智慧生活結合的考題。最後一節考公民與社會，雄中黃姓學生說，核四公投、以核養綠入題，題目具有難度，相當考驗考生的邏輯力。

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