明年分科測驗計分未定 8月6日無法如期公告簡章

大學指考今天落幕，明年更名分科測驗展開新的里程碑。部分民眾主張分科測驗每科計分僅45級分太粗略，大學招聯會承諾研議每科60級分和75級分的可行性。大考中心主任周兆民今天表示，此事尚在研議，原定8月6日就要公告111學年各項升大學考試簡章，將改為只公告學測和英聽測驗。分科測驗計分定案後，再行公告。

教育部這個月邀集家長、高中教師舉行座談會，大學招聯會承諾參考外界意見，研議分科測驗每科60級分和75級分的可行性，不排除調整已拍板的45級分制。周兆民表示，大考中心已提供近三年考生成績資料，交給招聯會委由考試分發會模擬分發情形，此事尚在進行中。

另外，分科測驗有七科，只考兩天，教育部曾釋出資料，指出明年擬規畫7月11日從早到晚依序考物理、化學、生物、數甲，7月12日考歷史、地理、公民與社會。但部分家長有異見，認為首日考科都是多數自然組學生報名的考科，一天連考四科如馬拉松，不知是在比實力還是體力。

周兆民對此回應，目前釋出的期程只是大考中心及有關單位初步的規畫，還將蒐集各方意見再做最後決定。

111學年學測各科新增雜揉選擇題與非選題的「混合題型」，大考中心今年9月1到3日針對高三生施行「新型學測試辦考試」，安排10萬名考生提前熟悉題型。周兆民今天進一步說，分科測驗七科也都有混合題，但因目前的指考本來就有非選題，考生了解手寫題如何考，故大考中心未規畫「分科測驗試辦考試」。

大學指考走過20年，今天正式落幕。近年試題常遭教師團體詬病，如題型老舊不符新課綱趨勢、太難或太易等。今年連續三天考下來，投入及時解題的三大教師團隊對各科考題評價高，肯定出題者用心和創意。

周兆民對此不否認大考中心做了具體調整，但有相關考量，無法對外透露做了哪些改變。他只說，今年考題受肯定，最重要的是命題老師真的盡心盡力，闈場內試考生和審題教師也盡力協助，讓最後一屆大學指考圓滿落幕。

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