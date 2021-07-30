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指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

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指考地理歷史／地理科圖表模糊 考生：影響題目判斷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
大學指考第3天地理科，圖為宜蘭考生前往考場。記者林佳彣／攝影
大學指考第3天地理科，圖為宜蘭考生前往考場。記者林佳彣／攝影

大學指考第3天地理科，宜蘭地區考生張宇辰說，整體算是中偏難，有些題目得重複看2到3遍，需要特別想一下，而考卷的圖表印得模糊，看得較為吃力，有點難判斷答案，連帶影響河流面積的換算，

考生林家賢表示，整體寫起來順手，難易度跟歷屆差不多，應答完還留有35分鐘可以再做檢查。印象深刻的題型，像是台灣北到南的海岸地景順序，還有南美洲西到東的氣候分布。

歷史科方面，宜蘭地區考生普遍覺得簡單，寫起來順手。理科生的林冠豪說，這次有讀就有分數，比較偏向基本觀念，古文閱讀也不會很難，但是有幾題感覺在玩文字遊戲；另外，安平古堡的古今對比滿有趣，透過圖片去判斷鄭成功時期、日治時期到現今的變化。

大學指考今天第3天，宜蘭地區考生赴宜蘭大學應試。記者林佳彣／攝影
大學指考今天第3天，宜蘭地區考生赴宜蘭大學應試。記者林佳彣／攝影

指考 110指考

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