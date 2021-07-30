指考地理／圖表題近54％創新高 試考生指水庫等3題最難

今天指考第二科考地理，闈場內協助審題的高中教師表示，今年試題難易度適中，圖表題占比近54％創歷年新高，國內缺水時事入題，用考題帶學生認識何謂「離槽水庫」，另在非選第二題考出電動車電池交換站APP採用的GIS技術。試考生指，考出水庫的第38題有鑑別度，第15題和非選第一題的第四小題難度也高。

今年地理第37到38題考國內水庫，題幹描述水庫分兩種，「在槽水庫」位在主流河道上，「離槽水庫」的水源主要從鄰近河道上興建水壩或攔河堰，經重力輸水而來。比如烏山頭水庫就是離槽水庫，它透過水道從曾文溪越域引水。考題要考生從圖判斷水庫面積和攔河堰的位置。試考生說，第38題難度高，「能鑑別出實力穩固的考生。」

闈場高中教師則說，考題也強調對國際環境議題關注，如第四題考世界森林資源分布與永續發展、第五題談東非大地塹地形特徵、第七題考尼泊爾強震原因、第12題談河川水權爭議等。

大考中心主任周兆民說，今年指考地理共1萬9715人報名，缺考率7.42％。這一節共開啟備用試場11間、隔離試場2間，防疫試場則比上一節增1間，共開7間，主因是有考生考完歷史後不舒服，主動要求量體溫，結果真的發燒。 大學指考地理1萬9715人報名，缺考率7.42％。記者曾吉松／攝影

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