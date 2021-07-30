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指考歷史／台灣史占比高 考學生遭政府迫害正解是它

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學指考今天第一科考歷史，共2萬648人報考，缺考率7.47％，比去年略增2個百分點。記者曾吉松／攝影
大學指考今天第一科考歷史，共2萬648人報考，缺考率7.47％，比去年略增2個百分點。記者曾吉松／攝影

今天是大學指考最後一天，首科考歷史。台北市教師解題團隊分析，今年第一冊台灣史考了10題略多於其他冊；尤其注重政治軍事和文化思想，與社會經濟相關的題目占比則下降。史學方法的題目增為4題，顯示108課綱趨勢。整體而言全卷中間偏易，中規中矩，但也有中、高鑑別度的題目。

國內新移民人口越來越多，中山女高歷史教師邱永春說，今年第20題特別考了馬來西亞史，談該國人口組成以馬來裔為大宗，華裔居次，再來是印度裔，參考答案為（A）。

建國中學歷史教師莊德仁說，今年政治軍事史考較多，如第六題以情境帶入有特色，該題描述一個學生主張總統制才是真平等，結果他被警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾，最後被起訴，遭退學。參考答案是（B），也就是所述景象為皇民化時期的台灣。

談到今年有無難題，莊德仁舉例，非選第三題考中古時期政教衝突，運用不同資料，提出與一般見解不同的解釋，訓練學生不依賴教科書，是全卷中較難但也很有意思的題目。

莊德仁說，另也有題目運用新的學術研究，頗具新意，如第17題要考生判斷距今540到340年間的遺址史料，屬貓兒干文化，題幹描述「學者推測這個文化已與中國有交流」，支持他的依據主要是（C）：因為當中有青花瓷片和硬陶。

大考中心闈場內試考生也說，全卷中間偏易，多半考驗考生對歷史整體架構的了解，以及由熟悉度建立起的歷史直覺，少數題目才需要深入理解歷史細節，如第25題，其他只要掌握各年代背景、歷史大事件始末等基本概念就可答。

大考中心主任周兆民表示，歷史科共2萬648人報考，今天缺考率7.47％，比去年略增2個百分點。今天共啟用11間備用試場等突發傷病等考生、6間防疫試場給體溫超標考生、2間隔離試場給正在居家隔離和自主健康管理的學生。

指考歷史第六題題描述一個學生主張總統制才是真平等，結果他被警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾，最後被起訴，遭退學。圖／取自大考中心官網
指考歷史第六題題描述一個學生主張總統制才是真平等，結果他被警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾，最後被起訴，遭退學。圖／取自大考中心官網

德仁 新移民

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