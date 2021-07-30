指考第三天考史地公 答題攻略、熱門時事一次看

聯合報 / 記者潘乃欣董俞佳／台北即時報導
大學指考第三天考社會，歷史共2萬648人報名，是今天最多人報名的科目，其次為地理1萬9715人、公民1萬9056人。記者黃仲裕／攝影
大學指考第三天考社會，歷史共2萬648人報名，是今天最多人報名的科目，其次為地理1萬9715人、公民1萬9056人。記者黃仲裕／攝影

4.1萬多人報名的大學指考第三天登場，今天考歷史、地理、公民與社會。補教公民教師羅文建議考生把握時間多念書，念到一題考出來就撿到一題；保持三分緊張、七分放鬆是最佳的應考狀態。考試時盡力完成，不要有「非要如何」的過度期望，否則壓力過大，無法發揮真正實力。

答題策略方面，內湖高中公民教師陳昺泰表示，看公民題目時要先確定是考哪一個概念，再連結到哪一冊、哪一節的重點，才可以避免拿到不對應的知識來回答題目。

他說，如果是圖表題的判讀與推論，通常錯誤的選項會發生在「無法用題目資料進行推論」的狀況。通常正確選項也會和課本中的知識相呼應，若與課本知識相違背，則需重新確認。

補教歷史教師馮敬之說，今年考生適用的舊課綱強調表達時序、理解歷史、解釋歷史與運用史料的能力，當題目提示某一年代、某年、某世紀等，便已暗示該年代的時空環境背景或重要歷史事件，考生可以依此作答。

馮敬之指出，近幾年常有史料題，答題技巧是先理解史料題中所描述的歷史事實，並從中找出作者所表達的歷史解釋，就可破解。

社會科也與時事脫離不了關係，板橋高中地理教師張淑惠說，應用地理尤其常以時事為情境，結合課綱的概念作為選項，例如今年長賜號在蘇伊士運河卡關，連結到課綱中的全球化、國際分工等；又如中美貿易戰產生的短鏈革命，讓許多研發、生產製造、組裝到行銷售後服務等縮短生產鏈；新冠肺炎全球擴散等議題也可能入題。

補教地理教師李威立說，高一的通論可能搭配口罩地圖、確診病例匡列、疫苗接種、反聖嬰現象，高二的區域地理則要留意英國脫歐、口罩外交等，高三應用地理要留意新冠肺炎、全球暖化、都市問題等。

大考中心統計，今年指考歷史共2萬648人報名，是今天最多人報名的科目，其次為地理1萬9715人、公民1萬9056人。

今天各考分區一樣於上午7時30分開放入場量體溫，考生務必配合量溫，否則取消考試資格；若連續量兩次額溫都超過攝氏37.5度、耳溫超過38度，將移往防疫試場應考。入考場後應全程戴口罩，考試期間若沒戴好，且經勸阻不聽從者，最嚴重扣減該科全部成績，也就是該科零分。

今天白天依舊高溫炎熱，按中央氣象局公告，台北市氣溫最高上看35度，中南部縣市降午後雷陣雨的機率高。大考中心建議考生攜帶雨具，並定期補充水分。

大考中心主任周兆民表示，指考前兩天最大宗違規案件是手機未完全關機、結果在考試期間發出聲響，已逾30名考生違規，各被扣7分。他提醒考生一定要把手機完全關機，並放在指定的臨時置物區再入座應考。

合格應考證件也是必備，要帶身分證、駕照、有照片健保卡、居留證、護照、身心障礙證明其中一項。按大考中心規定，考生若沒帶證件，且親友未在當節考試結束前送達試場，將扣該科成績2分。

110學年大學指考三日期程。圖／取自大考中心官方網站
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