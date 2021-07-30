末代大學指考今落幕 後續放榜時程看這裡

今天是110學年大學指考最後一天，大學入學考試中心將在8月16日寄發成績單，考試分發則於8月31日放榜。考生如欲申請成績複查，需於8月16到18日向大考中心提出。

大考中心公告，8月16日上午9時將開放查詢成績並寄發成績單，也會公告各科成績人數百分比累計表，以及五標（頂標、前標、均標、後標、底標）。考生如要申請成績複查，日期為8月19日至23日，複查結果將於8月23日開放查詢。

大學考試入學分發委員會8月16日也將公告考試分發核定名額，包括考試分發管道原定名額，再加上其他管道回流的名額。8月18日上午10時開放網路選填志願，截止日期為8月21日下午4時30分，每名考生可選填100個志願。8月31日放榜，並於8月31日到9月2日受理複查分發結果，9月10日公告複查結果。

大考中心昨天至明天陸續公告指考各科參考解答，聯合新聞網即時整理刊登（https://udn.com/news/story/121427/5627610?from=udn-catehotnews_ch2）。

大考中心表示，民眾若對今年試題或參考答案有疑義，請上大考中心網站下載試題或參考答案反映意見表，並於8月2日前以限時掛號郵寄至大考中心，逾時不受理。

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