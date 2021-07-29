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末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

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指考數甲／考快篩試劑、貝氏定理 疫情期間外食應用轉移矩陣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
指考第二天結束，自然組考生考完最後一科。記者徐如宜／攝影
指考第二天結束，自然組考生考完最後一科。記者徐如宜／攝影

大學指考第二天最後一節考數甲，考生說，題目敘述有提到快篩試劑檢驗、公司用餐自備與外食，只是與時事連線，考的是貝氏定理、轉移矩陣的基本應用。數學老師認為，今年數甲的五標應會提高，高分群定勝負的關鍵在於謹慎與細心。

南部考生陳同學說，數甲難度中等，多選第8題很難，要花很多時間判別。自然組考生反映，數學觀念要能靈活運用，考題有鑑別度。

高雄市道明中學數學老師林清岳表示，今年指考數甲是99課綱中最後一屆，能感受出為了隔年111年分科測驗試水溫的味道。新課綱重視素養導向，測驗學生閱讀與表達，論證推理的能力也是其中的重要指標。因須和生活情境結合，題目敘述也會拉長，考生需要冷靜解讀並找出解題策略。

林清岳分析，單選1、2題皆是常見考題，第3題「黎曼和」的計算，是較久沒出現的考題，兩年前僅有出現過觀念，考生只要頭腦冷靜、觀念清楚，可以明確的直接作答。多選題和往年相比之下，較多直覺能想出的概念，沒有去年的困難。多選第4題，因應疫情期間結合了餐廳外帶的時事議題，是轉移矩陣的基本應用。

林清岳指出，選填部分較偏幾何的提醒，A是考常見的餘弦定理、B是圓的解析幾何、C則是向量的分解，整體來說難度中等。非選題雖和前幾年雷同，一題空間向量，一題微積分，計算上要小心。整份考卷感受的出來出題委員的用心，基本題方面能讓學生連結既有知識，且又做到結合生活，並給明年的分科測驗留下很好的參考。

指考 110指考

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