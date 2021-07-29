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指考國文／考題分析歷屆國文試題 考生：命題太有哏了

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
大學指考國文科，考生寫完都會心一笑。中部考生說，題組最後一題「酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法」很有趣，分析歷屆指考、學測的國文試題，好像幫末代指考總結。記者黃仲裕／攝影
大學指考國文科，考生寫完都會心一笑。中部考生說，題組最後一題「酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法」很有趣，分析歷屆指考、學測的國文試題，好像幫末代指考總結。記者黃仲裕／攝影

大學指考國文科，考生寫完都會心一笑。中部考生說，今年命題難易適中，題組最後一題「酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法」很有趣，分析歷屆指考、學測的國文試題，好像幫末代指考總結，命題方式新穎，寫完覺得題目很酷。

吳明益「天橋上的魔術師」除了被拍成偶像劇，也出現在指考國文考題，考生說，這題考排序，很簡單。

翁姓考生說，今年國文不難，文言文比例偏高，但都很好作答，不是太難的文言文，閱讀理解讀懂，就會作答，時間剛好，不會寫不完，但也沒有太多時間檢查。

林姓、曾姓考生說，寫到最後一題覺得很酷，命題評論歷屆學測、指考的國文考題，把考題分類，選教學意義，這題不難，難易適中，命題很有創意，有練習考古題，更覺得這題很有哏。

自然組考生說，目前為止物理最難，國文難易適中，偏易。

指考 考題 文言文

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