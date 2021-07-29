指考數乙／觀念多於計算 疫情題看就能答

今天是大學指考第二天，首科考數乙。闈場內試考生表示，全卷計算量不大，主要為觀念題，著重資料分析、機率、期望值三單元，全卷僅選填C一題需花較多時間計算。解題教師說，第一題考兒童患某疾病的人數分布，有結合新冠肺炎疫情時事的意味，答案為（4），用看得就能答。

闈內高中教師指出，這份試卷保留數乙基本概念試題，例如第二題考二次函數圖形頂點位置，第四題考數值大小等，都是高中基本題；也有考題結合生活，如年終抽獎的獎金期望值、便利商店積木模型與角色公仔分裝、兒童患某疾病的散佈圖等。愈前面的題序愈簡單，鼓勵學生作答。

闈內高中教師說，全卷可分為只需單一概念就能作答的題目，包括第1、4、A、B題；需簡單計算的題目，包括第3、5、6題；結合圖形且跨章節的題目，包括第2、7、非選第一題；需仰賴閱讀的題目，如非選第二題。

大考中心主任周兆民說，指考數乙3萬806人報名，缺考率5.77％。本節一共開啟備用試場9間，安排給遇突發傷病、冷氣故障的考生，另開防疫試場3間，給體溫超過標準 的考生，其中有一人一早發燒，已到醫院檢查，屬於腸胃型感冒。針對受疫情影響、正在自主健康管理和居家隔離的學生，開啟隔離試場2間。

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