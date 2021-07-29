指考第二天考3主科 常見違規樣態、合格用尺一次看

4.1萬多人報名的大學指考第二天登場，今天考數乙、國文、英文、數甲。大考中心提醒，考數學會用到的量角器、圓規等作圖文具有一定規範，禁用上面含有拋物線圖形的大象尺等違規文具。往年大宗違規樣態包括沒帶有效證件、手機在考試期間發出聲響，請考生務必留意規範。

大考中心主任周兆民表示，昨天最大宗違規案件是手機未完全關機、結果在考試期間發出聲響，一共14名考生違規，各被扣7分。他提醒考生一定要把手機完全關機，並放在指定的臨時置物區再入座應考。

合格應考證件也是必備，要帶身分證、駕照、有照片健保卡、居留證、護照、身心障礙證明其中一項。按大考中心規定，考生若沒帶證件，且親友未在當節考試結束前送達試場，將扣該科成績2分。

今天各考分區一樣於上午7時30分開放入場量體溫，考生務必配合量溫，否則取消考試資格；若連續量兩次額溫都超過攝氏37.5度、耳溫超過38度，將移往防疫試場應考。入考場後應全程戴口罩，考試期間若沒戴好，且經勸阻不聽從者，最嚴重扣減該科全部成績，也就是該科零分。

今天白天依舊高溫炎熱，按中央氣象局公告，氣溫上看36度，中南部縣市降午後雷陣雨的機率尤高。大考中心建議考生攜帶雨具，並定期補充水分。

今天考科都是主科，是最多考生上戰場的一天。大考中心統計，英文科有4萬760人報名，人數居指考各科之冠，其次是4萬100人報名的國文科。數乙有3萬806人報名，數甲報名人數為2萬2328人。

各科教師提供進入試場前的準備建議。中山女高國文教師黃月銀推測，今年是周夢蝶、陳千武百歲冥誕，也是台灣文化協會成立100周年，這些都可能結合文化現象的觀察，成為國文科考題。另外，近年新詩題難度高，辭世詩人蓉子、管管、吳岱穎的作品也可能入題。

英文科閱讀量漸增，如何掌握文章重點？補教英文教師齊斌表示，先閱讀文章的第一段、最後一段以及每段文章的第一句和最後一句，多半是重點。考生不妨先看問題找重點，有助找到正確的細節及文章的主旨。

至於翻譯和作文，齊斌表示，考前考生必須熟記重要詞彙，多練習英文的慣用句型，讓句子漂亮又正確。寫英文作文時，一定要依照英文文章組織架構「開門見山，邏輯連貫」，才容易得到高分。此外，考生謹記「盡量寫不要放棄」，運用可想到的詞彙與句型來組合，可獲基本分數。

數甲重頭戲是微積分運算及應用，每年幾乎必考20分以上。北一女中數學教師吳銘祥、補教數學教師林名揚提到，當中包含微積分基本定理、利用微分求極值、三次函數的圖形分類及特徵、利用積分求面積、體積等題目。

數乙的主要配分則落在第一到四冊，約占七到八成。吳銘祥分析，多項式函數是每年必考重點，常見考題包含除法原理、實係數多項式虛根成對、根與係數、因式定理、餘式定理、勘根定理、二次函數圖形求極值應用；林名揚建議考生只須聚焦今年學測，以及去年數乙在此單元還沒考的重點即可。 指考數學會用到的量角器、圓規等作圖文具有一定規範，禁用上面含有拋物線圖形的大象尺等違規文具。圖／取自大考中心官方網站 7月29日是大學指考第二天，考數乙、國文、英文、數甲。記者侯永全／攝影

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