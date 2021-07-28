指考生物／考生：考COVID-19、快篩一定要！綠鬣蜥也來

大學指考首日最後一科生物結束，考生輕鬆走出考場，覺得生物科題目平易近人，有好幾題COVID-19相關內容，「考是應該的，不考才奇怪！」

考生李同學覺得很生活化，不出所料新冠肺炎COVID-19出現，考學生四類型減毒疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗及蛋白質疫苗，還有考快篩檢測試劑，這方面的內容和報導，同學都有相互提醒多注意。

南部考生林同學說，外來物種美洲鬣蜥「綠鬣蜥」的問題，也是最近在很多縣市的頭痛問題，也出現在今年的考題中。閱讀題有3題，要花很多時間來消化；實驗題有5題，都要看圖判別。

考生反映，生物科不是很難，沒有什麼很刁鑽的題目，只要觀念清楚，耐心仔細讀完考題，從文中去找答案，要拿分不難。

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