生物奧林匹亞金牌得主分享讀書秘訣 自制力+想像力「12點前睡覺6點起床讀書」

嘉義高中學生吳家愷25日獲得生物奧林匹亞金牌，他分享讀生物的秘訣是「想像力」。他平常每天12點前睡覺，早上6點起床讀書，作息規律的他會給自己畫設目標，做完分內的事，做自己想做的事，他現在最大的希望就是利用金牌成績保送陽明交通大學醫學系。

吳家愷從小就喜歡看課外書，第一次接觸生物是在國中的時候，拿到生物課本的他花了兩天時間就把所有內容都看完了，發現書中內容跟生活環境息息相關，他最喜歡的是套書科學實驗王，裡面男主角勇於追求夢想的精神也萌發他挑戰生物奧林匹亞競賽的興趣，備賽期間他參閱其他資料，開始對人體和細胞部分特別感興趣。

事實上吳家愷對生物的興趣最早追溯至國小時，任職氣象站的父親吳寶同在樓上建了一個小水池，養了一些魚，並買顯微鏡讓他可以研究，然而父親對於從小成績優異的吳家愷唯一的要求就是「不要太晚睡覺」

在師長眼中吳家愷是個非常自制的孩子，每天12點前睡覺，早上6點起床讀書，排解壓力的方式是去魚池看魚或閱讀課外書籍，但他也會給自己畫設目標，督促自己完成課內進度，剩下的時間才能做自己喜歡的事。

吳家愷分享，讀生物要有「想像力」，不能只把文字帶過，然後死背印記，當文字內容談及某概念時，要試著在腦海中建構出模型，揣摩其如何運作，這樣印象才會更深刻。

「學如逆水行舟不進則退」，吳父將國中小入學後第一次成績當作標準值，每次考試出來的成績都不能落差太多，但滿足條件後也不能就此停滯不前，因此吳父也將每次成績進步的獎金當作吳家愷的零用錢，「如果固定給零用錢的話他就不會珍惜」

吳家愷目前已申請上高雄醫學大學醫學系，但會再嘗試別的管道，最大的希望就是利用金牌成績保送陽明交通大學醫學系。 嘉義高中學生吳家愷（中）在第32屆國際生物奧林匹亞競賽中獲得金牌，各界紛紛前往家中祝賀。記者莊祖銘／攝影 嘉義高中學生吳家愷在第32屆國際生物奧林匹亞競賽中獲得金牌，他分享他讀書的經驗，除了自制力最重要的是有想像力。圖／吳寶同提供

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