指考登場！ 首日考自然科 每室20人防疫規格史上最嚴

因應新冠肺炎疫情，一舉延後近30天的110學年大學指考今天登場，首日考物理、化學、生物。大考中心實施有史以來最嚴格防疫措施，各考分區上午7時30分開放入場量體溫，考生務必配合量溫，否則取消考試資格；若連續量兩次額溫都超過攝氏37.5度、耳溫超過38度，將移往防疫試場應考。入考場後應全程戴口罩，考試期間若沒戴好，且經勸阻不聽從者，最嚴重扣減該科全部成績，也就是該科零分。

指考今年不開放家長陪考，也不開放各高中考生服務隊。大考中心提醒考生出門前備妥應試用品，合格應考證件包括身分證、駕照、有照片健保卡、居留證、護照、身心障礙證明，必備一項；考生可帶行動電話應考，但考試期間因完全關機並放於指定區域，以免因發出聲響而遭扣分。

必攜入場合格文具包括黑色墨水筆、2B鉛筆等，補教物理教師邱博文另外提醒，每年物理科都有作圖題，進考場一定要帶尺、圓規，且一定要用尺畫圖。

今天白天天氣高溫炎熱，氣溫上看37度。中央氣象局表示，受到西南風逐漸增強影響，今起南部降雨時間會變長，雨勢也會更明顯，北部、東半部天氣依舊炎熱，易有午後雷陣雨。大考中心建議考生攜帶雨具，並定期補充水分。

應考環境方面，大考中心表示，全國各試場教室都將開放冷氣，並將試場門關閉，但對角處的窗戶打開至少15公分以利通風。今年基於防疫，每間試場僅有20人應考，每名考生間隔1.5公尺以上，是史上最寬敞。全國共開2125間試場，安排8000名指考人員入場服務考生，公費疫苗施打率逾九成。

正處新冠居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的考生，將到隔離試場應考。大考中心主任周兆民指出，大考中心今年設107間隔離試場，也把每間隔離試場應考人數上限調降為五人，並會把上述三類考生安排在不同試場。考生若收到相關單位發出的居家隔離或檢疫通知，請主動聯繫大考中心，隱匿事實者，最嚴重將取消考試資格。

大學指考今年僅4萬919人報名創新低，今天考物理、化學、生物，其中物理科1萬9590人報名，化學科2萬565人報考，生物科則有1萬4547人報名，人數是10科中最少。

新冠肺炎疫情嚴峻，國內施打疫苗議題正熱，補教生物教師游夏推測「今年指考一定考疫苗，且不只考一題」。最可能的考法是結合兩科，融入遺傳學、免疫學、微生物學和化學結構等重點單元內容。就算考題不直接切入疫苗，也可能以疫苗為引子考基本知識。

補教化學教師王宇說，水、電和疫苗並列今年「三大缺」，缺水、缺電也都極有可能成為指考題，與此對應的化學觀念包括水的處理、能源、電池。

不少科學實驗考在非選擇題，邱博文指出，物理特別強調因果關係與邏輯推理，作答時要寫出推理過程，而不是只計算過程。王宇也建議考生寫下自己的思考流程，字不必多，但一定要提到關鍵名詞。舉例來說，題目問「平衡被破壞後可能會移動的方向」，務必提到勒沙特列原理。

物理、化學還會考計算題，令考生頭痛。邱博文說，計算題要寫出正確的有效位數，正負5％誤差範圍內能拿到全部的分數。

大學指考三日期程表。圖／取自大考中心官網

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