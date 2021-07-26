後天指考台東有173名考生 明下午2點開放查看考場
110學年度大學入學指定科目考試後天起一連3天登場，台東考場設在台東女中，共有9間試場、173名考生，明天下午2點至4點開放試場供考生查看，但只能查看考區試場圖，不得進入試場。
配合中央防疫政策，考生入考區須配合量體溫，當天禁止陪考者進入，如有身心障礙、重大傷病考生及突發傷病考生，可另行申請陪考服務。考試當天如有發燒等情形，將另開啟防疫試場獨立應試。原則上禁止飲食，但有醫療用藥及飲水需求可將自備水交由監試人員保管。
指考第一天7月28日考物理、化學和生物，29日數學乙、國文、英文及數學甲，30日歷史、地理及公民與社會。
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