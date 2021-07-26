大學指考不能陪考 新北開放考場周邊紅線臨停

110年大學指考將於7月28日至30日三天舉行，今年因為疫情不開放陪考。其中新北市共有8處考場，交通局考量學生有接送需求，決定在板橋高中、新北高工、新莊國中、新莊高中、新店高中周邊開放汽車紅線臨停及人行道機慢車停放，另外華僑高中、新北高中、永平高中因交通環境不適合，不會開放紅線臨停。

新北市交通局交通管制工程科長陳建成表示，他們與警察局至考場周邊道路評估交通狀況後，決定開放板橋高中等5所學校考場周邊部分紅線臨停，供家長臨停接送，其中28日、30日開放時間為上午7時至下午4時，29日為上午7時至下午6時。

考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別是板橋區板橋高中前的文化路一段、土城區新北高工的明德路一段、新莊區新莊國中前的中正路、新莊高中前的中平路、新店高中前的中央路等路段。

交通局表示，除了上述5所考場外，包括華僑高中、新北高中、永平高中等3所考場因周邊交通流量較大，或路幅小，開放臨停恐會影響交通安全，所以不會開放，還請朋友多加利用大眾運輸前往考場。

交通局指出，部分人行道將開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；若在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。；部分人行道將開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間。

交通局呼籲，仍建議考生當天可多利用捷運、公車等大眾運輸前往考場，另家長於臨停接送時仍應注意防疫與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與秩序。

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