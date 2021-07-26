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大學指考28日登場 盧秀燕：試場座位設隔板 午餐留原地
大學指考28日起登場，台中市長盧秀燕今天到台中一中今天了解試場整備情形，她指出，雖然全國已降到二級警戒，但大學指考試場仍維持三級警戒，保護台中地區7大試場丶5000多名考生。
台中一中簡報指出，今年指考試場防疫措施包括進校門量體溫丶全程戴口罩，不能陪考，即使今天下午開始開放考生查看試場，也只准考生進入，每天考完試場清消，大考結束後校方會徹底消毒。
市長盧秀燕指出，她特別滿意每個考場座位保持1.5公尺社交距離，以往每個試場可容納42人，今年一間教室僅安排20名考生應試，每個座位都有隔板，另有隔離市場安置發燒的考生。
盧秀燕表示，另考生用餐時也必須留在試場座位用餐，不能拿掉隔板丶不能自由移動，以免群聚丶飛沫傳染。
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