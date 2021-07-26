快訊

射箭／逆轉澳洲 中華隊加賽險勝闖男團8強

沒有台灣！日本疫苗護照今上路 首波適用韓國等7國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學指考28日登場 盧秀燕：試場座位設隔板 午餐留原地

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
大學指考當天，如果有發燒的學生就安排到隔離試場，一間教室只有5個座位。記者陳秋雲/攝影
大學指考當天，如果有發燒的學生就安排到隔離試場，一間教室只有5個座位。記者陳秋雲/攝影

大學指考28日起登場，台中市長盧秀燕今天到台中一中今天了解試場整備情形，她指出，雖然全國已降到二級警戒，但大學指考試場仍維持三級警戒，保護台中地區7大試場丶5000多名考生。

台中一中簡報指出，今年指考試場防疫措施包括進校門量體溫丶全程戴口罩，不能陪考，即使今天下午開始開放考生查看試場，也只准考生進入，每天考完試場清消，大考結束後校方會徹底消毒。

市長盧秀燕指出，她特別滿意每個考場座位保持1.5公尺社交距離，以往每個試場可容納42人，今年一間教室僅安排20名考生應試，每個座位都有隔板，另有隔離市場安置發燒的考生。

盧秀燕表示，另考生用餐時也必須留在試場座位用餐，不能拿掉隔板丶不能自由移動，以免群聚丶飛沫傳染。

台中市長盧秀燕表示座位維持社交距離，特別滿意。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示座位維持社交距離，特別滿意。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，午餐時間考生必須留在考場，原地用餐，有隔板保護。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，午餐時間考生必須留在考場，原地用餐，有隔板保護。記者陳秋雲/攝影

指考 盧秀燕 社交距離

延伸閱讀

柔道／別吵楊勇緯屏東或台中之光？ 盧秀燕：反正都台灣之光

楊勇緯奧運奪銀家鄉窄巷露曙光 中市府加速另闢道路

楊勇緯東奧奪銀 盧秀燕到家中祝賀讚台中之光

影／楊勇緯弟弟：一直晉級！越看越刺激 以哥哥為榮

相關新聞

大學指考28日登場 盧秀燕：試場座位設隔板 午餐留原地

大學指考28日起登場，台中市長盧秀燕今天到台中一中今天了解試場整備情形，她指出，雖然全國已降到二級警戒，但大學指考試場仍...

30歲文組學霸想重考牙醫 花10年月薪25萬划算嗎？掀兩派論戰

日前一名30多歲從事科技業的網友，計畫辭掉工作，引起討論，最近又有一名30歲的文組學霸想重考牙醫，擔心太晚轉換跑道，不確定這樣的決定是否正確，因此發文詢問網友意見，掀起兩派論戰

曾盼帶中風父看日出 他10年後從警：想讓母親輕鬆點

2011年總統教育獎獲獎者邱柏偉，是新移民之子，獲獎當年他國小六年級，父親過勞中風，臥病在床，原本體弱多病的印尼籍母親也...

學者嘆：有算數匠才 無創新人才

我國數學升大學考試比許多先進國家還難，但學者分析近年競賽成果，認為考試只培養精於算數的匠才，而非勇於挑戰未知領域的創新人...

運動、讀書兩兼顧 台南女中學生分享上頂大的撇步

台南女中應屆畢業生何梓菱、朱恩萱都是運動健將，她們妥善規畫運動與讀書時間，學測都考出好成績，分上台大化工系、台北大學法律...

中山大學祭出優渥入學獎學金 博碩士大學生最高108萬

為吸引優秀學子就讀，中山大學校長鄭英耀今天宣布多項新生入學獎學金，大學生最高40萬元、碩士生最高18萬元、博士生最高10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。