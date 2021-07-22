30歲文組學霸想重考牙醫 花10年月薪25萬划算嗎？掀兩派論戰

日前一名30多歲從事科技業的網友，計畫辭掉工作重讀大學引起討論，最近又有一名30歲的文組學霸想重考牙醫，擔心太晚轉換跑道，不確定這樣的決定是否正確，因此發文詢問網友意見，掀起兩派論戰。

一位牙醫系的學生在論壇⟪Dcard⟫PO文，表示他的哥哥現在已經30歲出頭，當年是文組第一志願畢業，最近興起跨考牙醫的念頭，並預計3-5年考上，到了真正可以執業時大概也40多歲了。原PO還提到，牙醫薪水月入20幾萬，是哥哥現在薪水至少兩倍，「會不會這麼老最後也才25萬，那其實也不划算？」

文章一出立刻有許多網友熱烈回覆，一派認為「文組職涯發展真的很黯淡，值得一拚，趕緊重考吧」、「當然重考啊，文組在臺灣沒前途，即使是台大也只有最最頂尖的才可能接近醫學、牙醫」、「比起其他低端人口職業，50歲前考上醫牙都不虧」、「如果家裡有診所=有穩定客源，直接唸一波接診所了啦」、「考上就划算」、「考慮到醫牙沒退休金，做越久越賺的話，考醫比較划算」。

另一派則認為「哥哥現在月入10萬，那我覺得沒必要重考」、「即使35就順利考上，+大學6年+PGY2年+專科3年，出來也46了」、「執業時間晚人家快十年，薪水兩倍差不多剛好抵銷原本工作而已，這樣看起來只是浪費心血而已，不划算」、「現在也越來越不適合開業了，牙醫診所好做的地方偏飽和」、「不是耶，現在薪水10萬，重考動機是什麼？」。

也有網友分享經驗「我哥目前是牙醫，我爸開業醫生，我哥台大熱門文組非法律畢業，30歲才浪子回頭知道不讀醫牙一輩子撿角（但只考兩年就上榜，腦袋屬於聰明人，回頭再看一次並不那麼難上）」。

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