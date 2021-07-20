大學指考若遇颱風 大考中心：將於1周內補考

4.1萬人報名的大學指考7月28日到30日登場，不過最近開始有颱風接近台灣，大考中心表示，考試日若遇達颱風假等級的颱風，將延期並於一周內舉行補考。

受新冠肺炎疫情影響，這場末代指考防疫規則將是史上升學考最嚴，考生應試時若未戴好口罩且經勸阻不聽，最重處該科零分；每間教室僅容納20名考生，試場中每名考生間隔1.5公尺以上，史上最寬，全國共開設2125間試場，出動8000名工作人員上陣應戰，試務人員疫苗施打率已逾九成。

大考中心表示，今年除不開放家長陪考，也不開放集體報名學校教師組成考生服務隊，只有身心障礙、重大傷病、突發傷病者可申請一名親友陪考；大考中心為此創首例，宣布替考生代訂午餐，若不訂餐，午休時間也可自行到校外購買或由家長送餐。

戴口罩和量體溫也是考場必備。大考中心主任周兆民說，考試當天各考分區上午7時30分就開放量體溫，不配合量測可取消考試資格；若連續量兩次額溫都超過攝氏37.5度、耳溫超過38度，將移往防疫試場應考。在考場要全程戴口罩，大考中心提供考生每人每天一片口罩，將寄到考生住家。

周兆民說，考生若正在居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，須到隔離試場應考，大考中心開設107間隔離試場，並把每間應考人數上限調降為五人。考生若收到相關單位發出的居家隔離或檢疫通知，須主動聯繫大考中心，隱匿事實者，最重將取消考試資格。

至於考生若不慎確診，大學招聯會日前提出配套方案，確診生若曾參加今年繁星推薦或個人申請升學管道，被校系錄取後放棄者，可取消放棄聲明，直接選讀該系；若不曾在甄試管道上榜，也可繳交書面審查資料，附上自傳、讀書計畫、高中三年成績等證明，可選填最多六個志願。

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