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中山大學祭出優渥入學獎學金 博碩士大學生最高108萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學針對優秀學生、弱勢學生提出多項新生入學獎學金。圖／中山大學提供
中山大學針對優秀學生、弱勢學生提出多項新生入學獎學金。圖／中山大學提供

為吸引優秀學子就讀，中山大學校長鄭英耀今天宣布多項新生入學獎學金，大學生最高40萬元、碩士生最高18萬元、博士生最高108萬元；同時也針對經濟弱勢學子提供各項入學獎助學金，讓學生無後顧之憂、安心向學。

中山大學教務長林伯樵表示，大學部如為繁星推薦、個人申請（含南星計畫）、特殊選才及運動績優管道錄取新生，經錄取學系採計學科的任三科均達到滿級分者，每名核給40萬元；任兩科達到滿級分者，每名核給5萬元；經特殊選才管道錄取成績優異，每名核給3萬元。

碩士班甄試入學正取前30%者，每名核給6萬元；碩士班考試入學正取前10％者，每名核給4萬元。博士生如依「國立中山大學獎勵本國優秀學生就讀本校（學士、碩士、博士）獎助學金要點」，入學後第一至第六學期，每學期18萬元、每月3萬元。

校方表示，只要是中山大學西灣南星分組入學者、或其他管道入學但為低收入及中低收入戶學生、或原住民學生，四年可領25萬元。經由「南星計畫」（含西灣南星分組）入學的新生，依「國立中山大學台積電文教基金會南星計畫獎學金實施要點」審核成績後通過者，四年可領40萬元。

中山大學物理系學生林家宏希望畢業後可以進台積電任職，雖然碩士畢業就可以投履歷，但因想要的職位和工作內容需要擁有博士學位才能勝任，因此他在大二時就有就讀博士班的打算。得知中山有七學年學碩博學位計畫便開始著手進行，他說，這些獎學金作為學費、生活費外，還可以儲蓄，也能減輕家裡負擔。

中山大學表示，學校設有「五學年學碩士（4+1）」、「七學年學碩博（3+1+3）」及「逕修讀博士班」等多元學習培育路徑，並放寬校內轉系門檻限制，辦理跨校修讀輔系、雙主修、整合學程及國內交換學生等措施。

鄭英耀表示，中山已全面具體推展全英語教學計畫，培養國際化專業人才，透過與272所國外姊妹校合作學生交換計畫，鼓勵學生走出舒適圈，「在中山看見世界，在世界地圖上找到自己」。

中山大學 滿級分 台積電

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