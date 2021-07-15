南女中排球好手能讀能玩上清大 要訣：跟著老師進度走

台南女中應屆畢業生陳玟媛，國中讀音樂班，吹中國笛，上了高中成為排球校隊，愛運動又多才多藝，學業成績也是領頭羊，錄取清大工程與系統科學系。她分享學習經驗，除了規律生活很重要，建議跟著老師的進度走，即使大考前也不應為了準備學測，把段考放一邊。

陳玟媛國中時看動畫「排球少年」就對排球產生興趣，但直到高二才加入排球隊，要同時兼顧課業與排球並不容易，但她已做好準備。她說，因每天中午都要練球，周二、周五以及周三下午也要集訓，疲累中如何做好時間安排很重要。

因中午要練球，就必須提早吃午餐，來不及的話就要打完球才能用餐。她的態度是打球時就盡情投入，就如玩的時候就要專心玩，而讀書時更是要全心全意，不能做一半。練完球後回到家已八點多，自己也珍惜可利用的2、3個小時，在規律生活中做好讀書調配，「認真寫講義，該背的就背，就能考很好。」

拚學測前，排球隊同學間幾乎都會一起晚自習，連假日也會一起讀書，大家的相互討論、加油也成了最大衝刺動力。「這是一群比普通朋友更緊密的夥伴，不論是在比賽中或是課業上，因有支持而更有勇氣

與決心。」

她建議，學測前不應為了準備大考而忽略老師的上課進度，因為許多課程內容都是之前已學過內容的加深加廣，而2下、3上的學科成績也都被列入申請入學參採資料，若成績好也利於自己申請上更好的校系，不應顧此失彼。 台南女中應屆畢業生陳玟媛多才多藝，也是排球好手，上清大工程與系統科學系。圖／陳玟媛提供 台南女中應屆畢業生陳玟媛（殺球者）多才多藝，上清大工程與系統科學系。圖／陳玟媛提供

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