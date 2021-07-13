9月1日登場！新學測試考停了又辦 大考中心曝決策過程

為讓首屆108課綱高中生適應明年的大學考招新制，大考中心原訂今年7月底舉辦新型學測試辦考試，但因疫情調整到9月1至3日，各校可選擇在這三天辦理，或擇日舉行。按統計，全國共有350所學校、9萬4911人集體報名；另有135人個別報名。考試範圍是各科新型學測範圍，免報名費。

大考中心說明兩種考試方式，第一是參加9月1至3日的共同考試，考生將在原校、原班應考，考後由大考中心回收題卷掃描和閱卷，再通知成績。第二是由學校自訂考試日程，由大考中心於9月3日後寄發題本與答題卷，讓學校自行安排施測，之後由校內教師自行評閱。

個別報名的考生，大考中心表示將於9月3日寄發題本和答題卷，請考生在9月7日寄回，大考中心將協助閱卷和提供成績通知。預計9月8日統一公告試題、答題卷與選擇題參考答案，10月初提供試題解析。大考中心主任周兆民曾表示，這次考試是「最逼真的模擬考」，一切比照學測規模辦理，命題人員也會入闈。

試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，按大考中心規畫，第一天考數Ａ、自然，第二天考英文、國綜，第三天考數Ｂ、社會。

這項考試因新冠肺炎疫情一波多折，原定今年7月底舉辦，而後規畫全面取消但發送題本給考生，直到最近大考中心又宣布於9月1至3日辦理。

周兆民今天分享決策歷程，他說這項考試對適用108課綱的學生很重要，大考中心為此詢問許多縣市的高中校長，多人支持辦理考試，並安排考生在原校原班應試。大考中心因此朝此方向規畫，並安排人員投入非選題閱卷，供考生參考。

111學年學測除既有的選擇題、選填題等，還增加雜揉選擇題與非選題的「混合題型」。大考中心日前公告各科混合與非選題配分比率，國文占20％到28％；英文未訂定比率，約5%；數學為15％到20％；社會以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製表等題目；自然科非選占20％到30％。

外界擔憂111學年新型學測「變很大」，周兆民對此表示，呼應新課綱的素養題，其實從105學年起的升大學考試就有考，目前已占相當比例。明年不會全卷都變素養題，仍有相當比例基本題，全卷文字量也以近年平均為原則。

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