台南女中對指考生信心喊話！ 推防疫祝福包

即將在28日登場的大學指考取消各校專屬的休息區、服務站，家長也不能陪考，學生須在試場內應試、休息及用餐，台南女中為該校參加指考的應藉畢業生準備防疫祝福包，並郵寄給學生，除為他們加油，也希望能紓解考生因疫情造成線上畢典及指考延其的不便及心理壓力。

台南女中表示，因不設考生服務站，便把省下來的經費購置防疫祝福包，內容有面紙、酒精擦拭紙、天然皂絲包，讓同學即使沒有水，仍可在試場內維持手部清潔；另有口罩盒，又細分放置「未使用」與「已使用」，確保口罩舒適清爽，保持頭腦清晰，面對大考；還有魚骨狀的「口罩減壓帶」能降低配戴口罩的不適感，也可讓留長髮同學當作「束髮帶」使用，減少應試時可能的干擾。

加油包還內附一張「校長溫馨書籤」，由校長鄭文儀題「在高崖之巔，我將無畏摘下一束星辰，揮灑成明日的光輝」，鼓勵指考同學，迎接人生關鍵升學考試，以平常心看待，發揮實力，締造佳績。

台南女中表示，以「防疫小物」為食材，加入名喚「信心」的調料，佐以師長自遠距教學後仍持續與指考同學線上互動，校方由衷致上最深刻的祝福；也希望指考同學從安心到暖心，校內師長也會持續為學生祝禱祈福。 台南女中為該校參加指考的應屆畢業生推出防疫祝福包，並郵寄給學生。圖／台南女中提供

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