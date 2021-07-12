嘉市大業國中迎接新生 免下車「得來速」分送千元大禮包

嘉義市大業國中為迎接新生，老師在校門口以「得來速」方式，贈送國一新生價值千元的「新生大業福袋」，內容包含國中銜接教材、英語單字1200題本、健康小物、跳繩、泳帽、數資班考試等，「領取福袋免下車」，讓家長和學生備感窩心。

大業國中教務主任李淑旗表示，為協助國中新生在家銜接國中生活，並解決許多家長無法安排陪伴國中新生的困擾，大業國中提出新生福袋的構想，讓新生有入學儀式感，福袋內有各領域老師設計的銜接教材以及英語單字本，讓孩子可以先了解國中課程內容；健康小物含兩樣潔牙用品。

另，大業國中是嘉義市唯一設有泳池的國中，疫情期間校方斥資800萬翻修泳池，為發展游泳教育，校方也贈與給新生一頂泳帽及跳繩組，並搭配跳繩積點卡，鼓勵新生在家運動。

校友會也特別相挺，常務副理事長董校君及理事熊千綺等，獲知學校贈送新生福袋消息，發動校友會加碼，於新生始業輔導贈送防疫用品，家長表示，正在苦惱孩子在家無法安排，學校兼顧課業以及健康，發放新生福袋，解決家長的困擾。 嘉義市大業國中新生福袋，提供各領域的銜接教材。記者莊祖銘／翻攝 嘉義市大業國中新生到校領取「大業新生福袋」。記者莊祖銘／翻攝

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