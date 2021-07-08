9.4萬人報名新型學測試辦考 9月1至3日登場

為讓首屆新課綱高中生適應111學年考招新制，大考中心原訂本月底舉辦試辦考試，如今因新冠肺炎疫情調整到9月1至3日，各校可選擇在這三天辦理，或擇日舉行。按統計，全國共有350所高中、9萬4911人集體報名；另有135人個別報名。考試範圍是各科學測範圍，免報名費。

大考中心說明兩種考試方式，第一是參加9月1至3日的共同考試，考生將在原校、原班應考，考後由大考中心回收題卷掃描和閱卷，再通知成績。第二是由學校自訂考試日程，由大考中心於9月3日後寄發題本與答題卷，讓學校自行安排施測，之後由校內教師自行評閱。

至於個別報名的考生，大考中心表示將於9月3日寄發題本和答題卷，請考生在9月7日寄回，大考中心將協助閱卷和提供成績通知。預計9月8日統一公告試題、答題卷與選擇題參考答案，10月初提供試題解析。

試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，大考中心主任周兆民曾表示，這是考試是「最逼真的模擬考」，一切比照學測規模辦理。

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