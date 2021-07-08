快訊

AZ致死333人 國民黨：蔡英文7月催打令變「催命符」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9.4萬人報名新型學測試辦考 9月1至3日登場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
為讓首屆新課綱高中生適應111學年考招新制，大考中心原訂本月底舉辦試辦考試，如今因新冠肺炎疫情調整到9月1至3日，各校可選擇在這三天辦理，或擇日舉行。本報資料照片
為讓首屆新課綱高中生適應111學年考招新制，大考中心原訂本月底舉辦試辦考試，如今因新冠肺炎疫情調整到9月1至3日，各校可選擇在這三天辦理，或擇日舉行。本報資料照片

為讓首屆新課綱高中生適應111學年考招新制，大考中心原訂本月底舉辦試辦考試，如今因新冠肺炎疫情調整到9月1至3日，各校可選擇在這三天辦理，或擇日舉行。按統計，全國共有350所高中、9萬4911人集體報名；另有135人個別報名。考試範圍是各科學測範圍，免報名費。

大考中心說明兩種考試方式，第一是參加9月1至3日的共同考試，考生將在原校、原班應考，考後由大考中心回收題卷掃描和閱卷，再通知成績。第二是由學校自訂考試日程，由大考中心於9月3日後寄發題本與答題卷，讓學校自行安排施測，之後由校內教師自行評閱。

至於個別報名的考生，大考中心表示將於9月3日寄發題本和答題卷，請考生在9月7日寄回，大考中心將協助閱卷和提供成績通知。預計9月8日統一公告試題、答題卷與選擇題參考答案，10月初提供試題解析。

試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，大考中心主任周兆民曾表示，這是考試是「最逼真的模擬考」，一切比照學測規模辦理。

學測 疫情

相關新聞

新型學測試考因疫情延期 2模式供學校擇一

大考中心今天表示，原訂7月下旬舉辦110年新型學測的試辦考試，因疫情調整，將提供兩種施測模式由學校自行擇一辦理，包括9月...

9.4萬人報名新型學測試辦考 9月1至3日登場

為讓首屆新課綱高中生適應111學年考招新制，大考中心原訂本月底舉辦試辦考試，如今因新冠肺炎疫情調整到9月1至3日，各校可...

【級分制生變／下】台大憂45級分制讓專才落榜 醫、藥學系恐都受波及

明年分科測驗（大學指考）是否如期實施45級分制，還是先暫時使用百分制，引發各界論戰。全國教師工會總聯合會認為用原始總分容易讓學生產生僥倖心態，也不利於各科發展；台大考招辦公室則分析，級分制恐導致「專項人才落榜」，對專精單一科目的學生尤其不利，尤其是藥學系、醫學系等都可能發生此現象。

校友捐6千組快篩試劑 陽明交大8月底將替學生普篩

國立陽明交通大學110學年度預計9月13日開學，新生9月22日入學，校方近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響...

【級分制生變／上】指考變分科測驗 級分制挨批暫緩實施？招聯會：由教部決定

教育部106年核定111大學考招新制，大學指考改為「分科測驗」，從「百分制」改為「45級分制」，明年上路在即卻傳出可能生變。部分家長團體反對，教育部近日大動作召集各界代表開會，討論是否暫緩實施。大學招聯會證實，明年是否維持原案，將由教育部做「政策性決定」，教育部也說會盡快定案。

考監缺因疫苗搶翻！學者：學生是主體 年底前都打不到

給我疫苗行動聯盟今天上午舉辦記者會宣布成立。傳因指考監考人員可以先打疫苗，所以今年很多人搶著報名。聯盟成員回說，指考主體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。