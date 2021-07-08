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校友捐6千組快篩試劑 陽明交大8月底將替學生普篩

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學110學年度預計9月13日開學，新生9月22日入學，校方近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩，校方說，將於8月底執行，確保校園安全無虞，讓學生、家長都放心。

陽明交通大學為迎接大批學生返校，推出的「安心就學快篩方案」接受實物與現金捐贈，捐款主要用途於快篩相關費用，募款目標為1千萬，若超額則納入「經濟不利學生助學輔導基金」，提供弱勢同學助學使用，強調會將將校友的支持發揮最大效益。

豪祐科技董事長林家玄說，得知陽明交大推出安心就學募資計畫後，也思考「能為母校做什麼」，決定向EMBA學長、安肽生醫董事長沈三泰購入6千劑快篩劑及殺菌機10部，提供陽明交大各校區使用，也盼能拋磚引玉。

校方指出，由校友捐贈以及募資採購的快篩試劑將提供全校師生進行快篩，確保校園及實驗室安全無虞，快篩預計8月底開始執行，舊生會先於返校、入住宿舍時進行普篩，新生則配合新生體檢合併作業。目前正籌備篩檢流程、人力動線配置以及支援醫護後送安置措施，並建立具有報到、追蹤、提醒功能之資訊系統。

陽明交大校長林奇宏說，很感謝校友大力奧援，因為校友對母校的資源挹注，使學校有量能為師生的健康把關，建構更安全的工作與就學環境。盼持續與校友攜手合作，支持關心高教人才，營造健康的學習與研究環境。

國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學近期推出「安心就學快篩方案」募資專案，獲校友回響，豪祐科技率先捐6千劑快篩試劑，提供全校師生快篩。圖／陽明交大提供

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