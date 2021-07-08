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考監缺因疫苗搶翻！學者：學生是主體 年底前都打不到
給我疫苗行動聯盟今天上午舉辦記者會宣布成立。傳因指考監考人員可以先打疫苗，所以今年很多人搶著報名。聯盟成員回說，指考主體應該是學生、不是老師，但學生恐怕到今年底都沒有機會打到疫苗。
有記者提問，因為疫苗不足，這次疫苗造成很多亂象，像是今年指考監試人員因為可以先打疫苗，吸引很多人報名。
對此，醫師蘇偉碩表示，應該真的會發生這種事。像是之前台北市長柯文哲曾建議街友先打疫苗，防堵防疫破口，當時就有很多網友說，可以先去街頭躺一下，就可以先打疫苗。
台灣科技大學教授陳致曉表示，指考的主體應該是學生，不該是監考老師，但，學生到今年年底應該都沒有機會打得到疫苗。
遠端記者會中有人提問，國人普遍不敢打AZ，現在又來了很多AZ疫苗，到底能不能去打。東華大學民族系教授施正鋒表示，建議謝長廷、邱義仁先去打AZ疫苗，這樣子他才敢建議他自己的父母去打。
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