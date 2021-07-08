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末代課綱指考生備戰指南！ 師考前大猜題 疫情這樣考

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全中教今天舉行「110 指考舊課綱末代考生來自教師端的考前命題趨勢及叮嚀」線上記者會。圖／取自直播
全中教今天舉行「110 指考舊課綱末代考生來自教師端的考前命題趨勢及叮嚀」線上記者會。圖／取自直播

4.1萬人報名末代課綱的大學指考，因疫延後到7月28至30日舉行，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）指出，末代課綱與疫情衝擊，讓考生承受前所未有的壓力。高中教師分析，今年指考難度應不致於太難，預估疫情時事題會變多，血氧機話題也有機會入題，疫苗也是自然科跨域愛考題

全中教今天舉行「110 指考舊課綱末代考生來自教師端的考前命題趨勢及叮嚀」線上記者會，秘書長、萬芳高中化學教師許麗吉表示，5月18日停課至今，指考生無法到學校接受指導及晚自習，大多在家中閉門孤軍奮鬥，無疑是承受著前所未有的考試壓力。

許麗吉也說，今年大學個人申請獲統一分發人數比去年少 1554 人，有6265個名額回考試分發，比去年多了2068個名額，創下近三年新高，對目前正在準備指考的學生絕對是好事一樁。

國文科方面，新北市海山高中張玲瑜表示，考卷破萬字是必要的訓練，語文常識通常冷知識考題不多，記憶性內容往往是具體決戰點，不要互相混淆，是現在必須要做的事情。

文言文閱讀部分，張玲瑜說，考生不妨多念多看，最基本古文30篇到「A 類(文言)選文」和「文教基本教材」，命題比重也越來越高，句構有一定模式；白話文閱讀，含納跨領域的議題，又同時加重文學研究理論的閱讀素材的雙峰發展，呼籲考生從平時就逐步提升內在的深度，拓展思層次。

北一女數學老師吳銘祥也分析，高三選修數學上、下會佔數甲考題近四成，要掌握跨域能力；數乙方面難易度穩定，建議掌握近五年歷屆試題。

吳銘祥說，考生除了從歷屆考題找手感，務必把握「概念性」知識彙整以及「統整性」的解題能力，考生應多提升閱讀力，並培養作圖能力，建議不要涉獵太多過度艱深的題目，唯有鞏固根本，才是必勝訣竅。

台北市立松山高中英文科教師王信斌建議，考生每天挑四篇文長各約300字左右，題材可多方涉略，涵蓋科普知識、環境議題、名人軼事、民俗風情等等，務必每天進行，培養、維持語感。

英文科非選題方面，又分為翻譯跟作文，王信斌說，考生可短暫一次大量練習，看到中文，可用適當的英文做呈現，掌握主詞、動詞；作文方面，要加強圖表題跟論說文，每周至少練習寫一篇，練習在腦中寫大綱。

自然科方面，許麗吉說，近幾年自然科難度變化不大，疫情衝擊，「血氧機」恰好也是話題，更是結合物理的好考點，另外mRNA疫苗、免疫原理都在應用生物第三章，建議考生考前20天，要熟悉課綱操作的實驗，歷屆考題要熟做。

社會科部分，台中市文華高中公民老師李佳浤說，考生複習要主題式閱讀，考古題「倒著」寫回去，並以近五年為主，學生也不用特別煩惱時事，因為公民的基礎觀念，仍是答題關鍵。

新北市板橋高中地理老師李柏翰則表示，考生需從第一冊與與第三、四冊的跨冊連結，延伸出的人文特色各區域差異；第一冊部份概念與高三第五冊地理選修的內容應用層面連結也高，再配合地形圖、統計圖、統計地圖、照片圖、衛星影像圖判讀的素養，與新課綱試題連結。

歷史科部分，新北市板橋高中歷史教師吳書萍點出兩重點，一是基礎知識，二是史料閱讀分析。前者占了一半得分，核心能力的歷史理解仍是得分關鍵，回歸課本、加強知識點的精熟，連結相似概念的比較，都是基本功。

指考 考題

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