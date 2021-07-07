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當年升學結果好崩潰 他分享多舛命運並成功翻轉

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著指考將近，有網友在Dcard發出自己的結果通知。圖／聯合報系資料照片
隨著指考將近，有網友在Dcard發出自己的結果通知。圖／聯合報系資料照片

俗話說「學測考場就是戰場」，學測及個人申請也成為每年10月台灣高三生的命運分水嶺，申請階段結束後，考生會收到簡訊通知結果，是否會掉入指考地獄當下就見真章。隨著今年指考將近，Dcard閒聊版上有網友PO出她當年收到的個人申請通知簡訊，分享當年為了升學的輝煌故事

網友表示在整理簡訊時發現曾經的學測結果通知，回想起自己第一階段6間學校紛紛落榜，還回傳訊息詢問系統「你說的是真的嗎？」崩潰心情溢於言表。又貼出妹妹的通知簡訊畫面，稱自已是將衰運集結一身，讓妹妹順利上榜全部的志願。

網友PO出學測通知簡訊，大感崩潰。圖擷自Dcard
網友PO出學測通知簡訊，大感崩潰。圖擷自Dcard

原PO詳述自己的升學之路命運多舛，包括特殊選才、繁星、學測個人申請及指考紛紛落榜，最後透過其他管道「選了感覺很好過的系」先入取，努力考到轉學考，還抱走獎學金，成功翻身進入理想的科系

網友看完紛紛在底下留言自己當初收到的通知簡訊，不少人與原PO有一樣的經歷，「看到這篇回去翻了一下，我竟然也還留著，當初看到通過的學校也是哭出來，沒有上自己最想要的學校，不過也只能這樣了」、「我也收過一樣的簡訊，指考考到不太滿意的學校，後來直接進重考班打掉重練，隔年學測終於有學校了」，而原PO回覆系統的行為也讓網友大呼可愛有趣。

學測 科系 Dcard

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俗話說「學測考場就是戰場」，學測及個人申請也成為每年10月台灣高三生的命運分水嶺，申請階段結束後，考生會收到簡訊通知結果，是否會掉入指考地獄當下就見真章。隨著今年指考將近，Dcard閒聊版上有網友PO出她當年收到的個人申請通知簡訊，分享當年為了升學的輝煌故事。

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