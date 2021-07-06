莫德納疫苗為何只能低溫運送？高中生物課本有解

疫苗分DNA、RNA、蛋白質三種類型，它們的製作原理和免疫形式有哪些異同？莫德納疫苗為何要在極低溫環境下運送？國內施打疫苗議題正熱，高中生物和化學教師推測「今年指考一定考疫苗，且不只考一題」。最可能的考法是結合兩科，融入遺傳學、免疫學、微生物學和化學結構等重點單元內容。

4.1萬人報名的大學指考7月28日到7月30日登場，補教教師游夏建議考生搞懂市面上四款主要新冠肺炎疫苗（輝瑞、莫德納、AZ、嬌生）的特性、製造作用和原理。就算考題不直接切入疫苗，也可能以疫苗為引子考基本知識，許多相關知識都是高中生物範圍。

舉例來說，「BNT的mRNA疫苗，需在極低溫環境下保存和運送」，這是因為RNA比DNA先出現在生命世界，大多是單股，易形成額外的氫鍵而產生摺疊，使分子的空間結構發生改變，轉變為具有其他功能的核酸。

簡言之，RNA比DNA不穩定，所以它的疫苗要存放於零下70度左右的極低溫空間。同屬mRNA疫苗的莫德納、輝瑞也是如此。

除了時事題，游夏進一步分析，近幾年遺傳學占分非常高，至少20％以上，考前建議做熟相關考古題。近年題型著重在基因表現調節、基因訊息的編輯剪接、遺傳變異的可能影響和發生形式的判別、遺傳研究的歷史等。

游夏指出，遺傳學考題尤其偏好用長文、圖表統計與資料判讀等形式，測驗考生的遺傳學素養和探究與實作能力，建議多練習連結圖表資訊和相關素養知識，也要培養將判讀結果化為解題依據的能力。

近年大考題型素養化，自然領域各科必考實驗考題，且是考生易失分的題目。游夏分析，學生在校做實驗只是按照課本操作，雖然知道結果，但沒充分了解實驗的操作目的、原理、試劑的用法，甚至有學生根本沒做過實驗。

他建議上網查看實驗影片，增加實作感覺，再把實驗的有關知識和作用原理詳細查證一遍，最後再練習近五年實驗考題，即可掌握實驗題準備重點。

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