調查：貧富差距拉大 家長傾向扮虎媽勉孩子勤奮

家長會不會成為採行專制教養的虎爸、虎媽，與一國貧富差距有關。瑞典的「世界價值觀調查報告」指出，北歐等貧富差距小的國家，家長更傾向鼓勵兒女培養108課綱強調的獨立思考、想像力；美國、中國大陸等貧富差距大的國家，家長更傾向鼓勵兒女「勤奮」。台灣貧富差距持續，環境易讓家長、孩子拚過頭。

美國經濟學者作品近期譯為中文書《金錢如何影響愛與教養？貧富不均下的育兒經濟學》，書中分析世界價值觀調查報告，指出一國貧富差距小，家長較少管教孩子，但貧富差距大的國家，更多家長相信教育能翻轉階級，教養風格因此較權威，更傾向灌輸孩子「你長大後要實現遠大的目標。」

台灣大學社會系特聘教授藍佩嘉曾考察國內城鄉教養實況並出版《拚教養》一書，她曾在該書座談會分享，當前的家長在昔日「拚經濟」環境下獲得社會流動機會，到了中年，最重要的任務轉為拚教養，「帶著拚經濟的氣魄來拚教養，有點用力過度。」

中研院社會所研究員伊慶春則說，追求「教育成就」已是國內文化規範，不管教孩子的家長也易遭譴責，這些看不見的規則加諸在家長、學生身上，帶來升學壓力，短時間難以革除。

藍佩嘉分析，這一代家長常為教養焦慮，常擔心自己的孩子跟不上、不如人，要求他們在學業上兢兢業業。舉例來說，最近討論指考要不要從每科100分改為45級分，等第制是為減緩分分計較的考試競爭，因為考試上的一、兩分之差，並不能代表學習成果具絕對差別。不過許多家長反對改制，尤其市區教育競爭激烈環境，家長更容易認為分數比等第更公平。

藍佩嘉再舉例，家長對於大學面試要穿西裝、備審資料要做得很精美等質疑，都是放大了拚教養風氣下的焦慮感。

專制教養或許能助孩子出人頭地，但也易埋下孩子憂鬱、害怕失敗等負面影響。伊慶春最近在台大規畫的「嗨教育」YouTube節目分享，中研院「台灣青少年成長歷程研究」追蹤一群國內青少年長達20年，發現家長提供更多教育資源，比如幫孩子進補、提供更好的書桌、限制孩子玩樂時間，確實提升學生考試成績。

不過，這項研究同時發現，15歲的國三生、18歲高三生出現憂鬱症狀的比率攀升，波動幅度高於歐美，顯示聯考確實國人帶來相對劇烈的負面情緒影響。調查顯示，許多家長自認「沒有管那麼多」，但孩子反指家長對升學期間的他們約束甚深。

研究還發現，國內20歲青年出現憂鬱症狀的比率更甚18歲、15歲，高職畢業直接出社會、與原生家庭缺乏正向聯繫者較常出現憂鬱症狀，直到24歲才趨於平緩。

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