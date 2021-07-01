指考社會衝刺／基本概念必上手 熟悉近5年考古題趨勢

4.1萬人報名的大學指考7月28到30日將登場，聯合新聞網推出「指考衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助舊課綱末代考生高分上榜。

指考社會領域分地理、歷史、公民三科。今年指考是舊課綱的最後一屆，銜接著新課綱。台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤表示，命題預期將融入九九課綱基本概念，以及新課綱「素養命題」趨勢，另外，跨領域、跨學科的題目將是命題趨勢，因此考生作答時務必做完整而且全面性的思考。

師大附中歷史老師蘇信宇、內湖高中公民與社會科老師陳昺泰與補教老師馮敬之、羅文等人都建議，考前一定要多做考古題，熟悉近五年題型。

公民補教老師羅文說，考前要念自己最容易搞錯的觀念、最難背的公式或數字。李佳浤說，近年來指考長文題逐漸增加，務必加快閱讀速度，以免沒看完。板橋高中地理老師張淑惠、地理補教老師李威立則說，非選題一定要注意不要寫錯字，會是致勝關鍵。

●歷史／掌握考古題、回歸核心概念

師大附中歷史老師蘇信宇表示，從近五年指考的試題中發現世界史的占比最高，近年來有集中近現代的題目趨勢，符合108課綱「詳今略古」的原則。蘇信宇說，建議掌握基礎知識點，基本上可以應付各種題型變化或史料題。雖然偶有跨科題，但大多是配合地圖使用，因此結合史地，有助作答合科題。

歷史補教老師馮敬之說，今年的考生雖然是舊課綱的教材，但是指考考題依舊會將新課綱的內涵包容進去。因此新舊都要並進。

馮敬之說，舊課綱強調表達時序、理解歷史、解釋歷史與運用史料的能力，當題目提示某一年代、某年、某世紀等，便已暗示該年代的時空環境背景或重要歷史事件，考生可以依此作答。近幾年常見的重點題型史料題，考生也不可輕忽。答題技巧是先理解史料題中所描述的歷史事實，並從中找出作者所表達的歷史解釋，就可以破解史料題。

蘇信宇表示，最後這段衝刺期，考生可以做近5年的考古題來熟悉題感，針對錯的題目，再回歸核心概念，並理解知識點，是在歷史科中獲取高分的方法。另也可以大範圍、大規模地閱讀理解試題，提升閱讀理解能力。

●地理／圖表、照片記起來 手寫是致勝關鍵

板橋高中地理老師張淑惠表示，因為是末代指考，所以題目一定會回歸很基本的概念，考生一定要回頭再看一下九九課綱。近來照片題、地圖題、影像題是命題趨勢，該記的圖表、照片不可少，以台灣地理為例，若能將相關單元的照片或地圖加以整理或分析，就可從容面對這種題型。

地理補教老師李威立表示，近年圖表題仍是出題重點，同學務必看懂課程提過的圖表，並能解釋出其中的意義。再來，選擇題方面，雖然都是單選題，但是有些題目是問有幾項正確或錯誤，其實就是多重選的改版，學生若觀念不清，也不容易用刪去法得到答案。可以多從歷屆考題中練習，並加以訂正錯誤選項。

問答題方面，李威立跟張淑惠都說，手寫部分是最後得分高低的關鍵，同學務必把課本提過之專有名詞記熟，同時也記得一定不要寫錯字。李威立說，流程圖的填空也必須多加注意，解題的關鍵是因果關係必須搞清楚，若觀念不清，很可能不知道要填什麼。

時事題方面，張淑惠說，應用地理多以時事為情境，結合課綱的概念作為選項，例如今年長賜號在蘇伊士運河卡關，連結到課綱中的全球化、國際分工等；又如中美貿易戰產生的短鏈革命，讓許多研發、生產製造、組裝到行銷售後服務等縮短生產鏈；此外，新冠肺炎全球擴散等此類議題均要多加留意。

李威立說，高一的通論可以搭配口罩地圖、確診病例匡列、疫苗接種、反聖嬰現象，高二的區域地理，要留意英國脫歐、口罩外交等，高三應用地理，則留意新冠肺炎、全球暖化、都市問題等。

張淑惠說，地理資訊系統、地理實察或問題探究類似的主題，也通常會結合時事，鋪題時重視邏輯順序，包括通論地理第一冊的研究方法、地理觀點、地理資訊系統；第二四冊的實察相關單元等。考生可多留意。

除了上述常考題型之外，李威立說，畫圖題雖然出現的年份並不多，但是仍有一定的出題數，例如：微笑曲線、統計圖表、地形剖面圖等，考生也可多留意。

●公民／答題對準各冊知識點、時事對照概念不死背

台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤表示，由於108新課綱已開始推動多年，因此今年雖然是舊課綱的最後一年，但近五年來的大考題都已看得到新課綱「素養命題」的趨勢，例如結合真實情境、跨學科、跨領域的科目整合題目，已成為大考命題的新方向，因此建議同學可參考最近三到五年的學測題及指考題來提前熟悉題型。

內湖高中公民與社會科老師陳昺泰表示，考生必須要熟悉大考中心出題的趨勢和常出現的考法，尤其是近五年考古題的內容。例如，大考不太以細碎的知識為核心考點，因此選項的判斷上就不要過度糾結於細瑣的部分，以免造成誤判。李佳浤說，近年的指考主要偏重在第五、六冊高三選修公民，因此請同學務必熟讀選修的內容，再搭配一到四冊必修內容來複習。

答題策略上，陳昺泰表示，看題目時要先確定是考哪一個概念，再連結到哪一冊哪一節的重點。如此才可以避免拿到不對應的知識來回答題目。如果是圖表題的判讀與推論，通常錯誤的選項會發生在「無法用題目資料進行推論」的狀況。並且，通常正確選項也會和課本中的知識相呼應，若與課本知識相違背，則需要重新確認。

李佳浤說，跨領域、跨學科的題目將成為未來的趨勢，因此在作答時也請稍加注意不同學科的概念，如題幹可能引用歷史或地理科的資料作為題本，再整合公民科的專業知識進行題目設計，因此在作答時務必做完整而且全面性的思考。此外，並請注意近年來指考長文題逐漸增加，請同學務必加快閱讀速度。

時事題方面，陳昺泰表示，時事不用硬背，但可以做為練習的素材。考試不會考單一時事的內容與細節，基本上只要讀熟課本內的東西，應該都能夠順利作答。因此建議同學利用課本內的知識來嘗試分析近一年的時事。

陳昺泰舉五個例子，供考生參考。

(一)疫情期間的居家隔離是否侵害人權？能夠用來判斷侵害與否的原理原則有哪些？

(二)全球疫情進入後期，美國聯準會對於升息的態度轉趨強硬，升息可能對金融市場帶來什麼影響？

(三)疫情期間的政府作為，如何與民主治理、責任政治的概念產生關聯？

(四)為什麼政府必須推動開放美牛進口的政策？在國際貿易上能為台灣帶來什麼好處嗎？

(五)2020年台灣經濟成長率創七年新高，經濟成長率的意義是什麼？怎麼從公式中來看出其意義？

李佳浤說，近年相關法律主題，有不小的修正，要特別注意。像是最新的大法官釋字784號解釋，開啟了「所有」學生完整的訴訟權，不論大學或高中生，原則上只要受到學校處分都可提出訴願及行政訴訟。「少年事件處理法」近年也有重大修正，除減少司法機關的介入外，更採行「行政輔導先行機制」，強化行政、教育機關對於少年的輔導，並將少年「虞犯」的名稱改為「曝險少年」。

另外，民法、政治部分，2020年12月立院三讀通過將民法成年年齡降為18歲，並自2023年元旦起實施，關於修法後的變革包含行為能力、結婚年齡等相關連結及影響，也請注意。此外，基本人權、繼承制度、大法官釋憲制度、公平交易法、消費者保護法等關鍵概念預計仍是大考出題的重點。另外，公民投票制度近年也有重大修法，如提案門檻、通過門檻等，都有重大的修正，務必注意。

經濟學部分，李佳浤說，近年來因新冠疫情爆發，全球經濟受到巨大衝擊，可將時事與課程內容結合，如各國政府紛紛採行「寬鬆貨幣」政策刺激經濟，但也衍生物價上漲，原物料短缺等通貨膨脹的現象；而近期國內實施三級警戒，使交易活動減少，導致內需下滑恐使GDP萎縮；此外，去年政府介入口罩管理，限制口罩價格可結合政府干預概念；最近國內疫苗施打率逐漸上升，逐步達成「集體免疫」，即可產生經濟學中外部效益的概念；另外，中美貿易大戰方興未艾，請留意國際貿易原理、WTO原則、匯率變化等觀念。

公民補教老師羅文說，考前要念一些自己最容易搞錯的觀念、最難背的公式或數字。例如公民的話就背最容易忘的七次修憲的內容、公投案提案通過的門檻、修憲案、領土變更案等提案跟通過門檻。還要把每年必考、常考的重點完全理解及熟記。

羅文也說，考前千萬不要再熬夜、睡飽精神好，用最佳的精神狀態應考最實在。如果睡不著，喝溫熱的牛奶、睡前做些放鬆的拉筋動作、可以助眠、容易熟睡。此外，飲食方面，吃太飽跟吃喝甜食不利思考，頭腦會頓頓的，因此吃七分到八分飽即可。

考試當天，羅文說，考科跟考科中間的休息時間，考生可以加強念最容易搞混或忘記的部分，記得不要對補習班發的答案，考完再對即可。把握時間多念書，念到一題考出來就撿到一題。考生保持三分緊張、七分放鬆是最佳的應考狀態。盡力完成、但不要有非要如何的過度期望 這樣反而會造成壓力過大，無法發揮真正的實力。 大學指考7月28到30日將登場。最後衝刺時間，掌握基本概念 熟悉近五年考古題趨勢，是致勝關鍵。本報資料照片 指考地理重點。圖／補教地理老師李威立提供 指考公民重點。圖／台中市立文華高中公民與社會科李佳浤老師提供

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