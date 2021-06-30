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指考自然衝刺／3種疫苗、9大實驗易入題 搞懂再上場

mRNA技術困難…代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

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指考自然衝刺／3種疫苗、9大實驗易入題 搞懂再上場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國內施打疫苗議題正熱，高中生物和化學教師推測「今年指考一定考疫苗，且不只考一題」。圖／歐新社
國內施打疫苗議題正熱，高中生物和化學教師推測「今年指考一定考疫苗，且不只考一題」。圖／歐新社

疫苗分DNA、RNA、蛋白質三種類型，它們的製作原理和免疫形式有哪些異同？為何BNT疫苗要在極低溫環境下運送？新冠肺炎疫情嚴峻，國內施打疫苗議題正熱，高中生物和化學教師推測「今年指考一定考疫苗，且不只考一題」。最可能的考法是結合兩科，融入遺傳學、免疫學、微生物學和化學結構等重點單元內容。

●必考疫苗 缺水、缺電入題機率高

距離指考一個月，補教教師游夏建議考生搞懂市面上四款主要新冠肺炎疫苗（輝瑞、莫德納、AZ、嬌生）的特性、製造作用和原理。就算考題不直接切入疫苗，也可能以疫苗為引子考基本知識。

舉例來說，「BNT的mRNA疫苗，需在極低溫環境下保存和運送」，這是因為RNA比DNA先出現在生命世界，大多是單股，易形成額外的氫鍵而產生摺疊，使分子的空間結構發生改變，轉變為具有其他功能的核酸。RNA比DNA不穩定，所以它的疫苗要在存放於低溫空間。

補教化學教師王宇指出，去年指考化學就考有望治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」分子結構，今年可能考出另一有效藥物「伊維菌素」，或與病毒、快篩、PCR、酒精、漂白水消毒有關的議題，像是二氧化氯、次氯酸水、異丙醇、界面活性劑、酒精蒸氣濃度過高造成的閃燃等。

疫苗和水、電並列為今年國內「三大缺」。王宇推估，缺水、缺電議題也都極有可能成為指考題，與此對應的化學觀念包括水的處理、能源、電池，建議多加準備。

●理化9大實驗別漏讀 流程比結果更重要

近年大考題型素養化，自然領域各科必考實驗考題，且是考生易失分的題目。游夏分析，學生在校做實驗只是按照課本操作，雖然知道結果，但沒充分了解實驗的操作目的、原理、試劑的用法，甚至有學生根本沒做過實驗。

他建議上網查看實驗影片，增加實作感覺，再把實驗的有關知識和作用原理詳細查證一遍，最後再練習近五年實驗考題，即可掌握實驗題準備重點。

王宇歸納，連兩年指考化學考出「秒錶反應」，近十年考了兩次「草酸鎂的容度積測定」；其他如比色法、常見有機化合物的物理性質、常見有機化合物的檢驗、錯合物的製備，也都是重要實驗題。最近還有些題目以情境帶入一個新實驗，題目乍看很嚇人，其實不脫課綱基本觀念。

至於物理實驗，補教教師邱博文說，今年考試重點包括斜面上的等加速度運動、金屬的比熱、氣柱的共鳴，以及靜力平衡。

●計算題銳減 但「數字不漂亮」要耐心算

不少科學實驗考在非選擇題，邱博文提醒，物理特別強調因果關係與邏輯推理，作答時要寫出推理過程，而不是只計算過程。王宇也建議考生寫下自己的思考流程，字不必多，但一定要提到關鍵名詞。舉例來說，題目問「平衡被破壞後可能會移動的方向」，務必提到勒沙特列原理。

物理、化學會考計算題，令考生頭痛。王宇說，近年化學科計算題出題量已從50％降為10％，但計算數字「不漂亮」，不會為了方便計算而特別設計，就如同真實的科學世界少有漂亮數字。

邱博文說，計算題要寫出正確的有效位數，正負5％誤差範圍內能拿到全部的分數。另外，每年物理科都有作圖題，進考場一定要帶尺、圓規，且一定要用尺畫圖。

●生物遺傳學占分逾2成 常考圖表資訊判讀

有關各冊配分，邱博文指出物理科分四部分，第一是牛頓力學與熱力學，常考的重點是力學分析與能量分析，把近十年的考古題做熟即可，要背好脫離能、束縛能、一維彈性碰撞、方均根的公式。第二是波動，最好要會推導相長性、相消性干涉、駐波、光的干涉、光的繞射公式。

第三是電磁學，邱博文說，靜電學中的電場與電位是重要基本觀念，貫穿整個電磁學與近代物理。電場與電位的計算、安培力、洛仁茲力、U字型迴路、變壓器是考試重點。第四是近代物理，重點包括黑體輻射、光子的觀念與計算、光電效應、波耳氫原子模型。

至於化學科，王宇說，基礎化學第一和第二冊共占25％分數；近年常出現跨章節考題，建議留意不同章節之間交疊的內容，比如沉澱反應中提到大多數弱酸鹽溶於酸中，酸鹼鹽則提到弱酸鹽溶於水呈鹼性，此為共通的內容，可作水平式整理。

生物部分，游夏說，近幾年遺傳學占分非常高，至少20％以上，考前建議做熟相關考古題。近年題型著重在基因表現調節、基因訊息的編輯剪接、遺傳變異的可能影響和發生形式的判別、遺傳研究的歷史等。

游夏說，遺傳學考題尤其偏好用長文、圖表統計與資料判讀等形式，測驗考生的遺傳學素養和探究與實作能力，建議多練習連結圖表資訊和相關素養知識，也要培養將判讀結果化為解題依據的能力。

最後衝刺期間，物理、化學教師建議把每一年的指考考古題「做好做滿」。游夏建議考生拿出筆記本，整理自己常忘記和容易混淆的重點，作為進考場前的重點提示。王宇則列出化學科考生常混淆的七個觀念來協助釐清，如附表。

110學年指考物理科必考重點（第2頁，共3頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科必考重點（第2頁，共3頁）。圖／邱博文提供
109學年指考化學考出瑞德西韋結構，補教教師王宇預測，今年可能考出另一藥物「伊維菌素」的相關題目。圖／取自大考中心官方網站
109學年指考化學考出瑞德西韋結構，補教教師王宇預測，今年可能考出另一藥物「伊維菌素」的相關題目。圖／取自大考中心官方網站
110學年指考物理科注意重點（第1頁，共2頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科注意重點（第1頁，共2頁）。圖／邱博文提供
109學年指考生物一連考出多題新冠肺炎時事，補教教師游夏預估今年仍是必考。圖／取自大考中心官方網站
109學年指考生物一連考出多題新冠肺炎時事，補教教師游夏預估今年仍是必考。圖／取自大考中心官方網站
110學年指考物理科必考重點（第1頁，共3頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科必考重點（第1頁，共3頁）。圖／邱博文提供
補教化學教師王宇整理指考生常混淆的7個觀念（第1頁，共1頁）。圖／王宇提供
補教化學教師王宇整理指考生常混淆的7個觀念（第1頁，共1頁）。圖／王宇提供
110學年指考生物科出題重點（第1頁，共1頁）。圖／游夏提供
110學年指考生物科出題重點（第1頁，共1頁）。圖／游夏提供
110學年指考物理科注意重點（第2頁，共2頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科注意重點（第2頁，共2頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科必考重點（第3頁，共3頁）。圖／邱博文提供
110學年指考物理科必考重點（第3頁，共3頁）。圖／邱博文提供

疫苗 考題

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