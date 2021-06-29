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桃園六和高中升學錄取率再創高峰 錄取頂大人數破紀錄

聯合報 / 教育事業部

桃園六和高中今年參加大學學測及大學統測的成績亮眼，總計83%普通科學生、96%高職生，透過繁星推薦、個人申請的方式成為準大學生，不僅錄取率再創新高，錄取校數與科系也都比以往多，錄取頂大的人數更創歷史紀錄。

六和高中普通科共4班，今年有144名學生透過繁星與申請入學順利錄取台大、成大、清大、陽明交大等大學，總錄取率高達83%，創下歷年最佳成績。

該校高職部則有5科、6班的學生參加四技二專統一入學測驗，每個職群科別前標都高於全國前標平均分數甚多，共196人次通過第一階段推甄錄取國立科大（含其他管道），通過率達96%，預期台科大、北科大等頂尖國立科大錄取率將破紀錄。

六和高中校長林繼生表示，由於學校的班級數不多，有繁星推薦優勢，85%以上的學生都透過繁星推薦與個人申請錄取理想校系；高職的升學績效在全桃園也是數一數二。

林繼生說，有同學因國中會考成績不理想，決定留在六和念高中，經過三年努力，重新找回學習熱情，在升學考中拿到高分。 他強調，不管國中會考成績如何，在學校完整的教學與升學輔導規劃下，三年後都有很大機會錄取理想校系。

繁星 升學 學測

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