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明年起分科測驗每科45級分恐超篩 家長呼籲改制

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年起分科測驗每科45級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年全國醫學和牙醫系的指考名額總額。本報資料照片
111學年起分科測驗每科45級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年全國醫學和牙醫系的指考名額總額。本報資料照片

大學指考今年20周年，明年起更名「分科測驗」開啟新頁。分科測驗一大變革是每科計分由100分改為45級分，但補教以近兩年全國指考分數換算，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年全國醫學和牙醫系的指考名額總額，恐導致超篩。家長團體呼籲停止這項變革，明年仍延續指考每科100分的制度。

醫學和牙醫兩系向來是高分群必爭之地，補教以去年指考成績推算111學年改採45級分制的情形，生物滿級分達569人、化學465人、物理403人，而全國醫學和牙醫系的指考名額也只有400多名。指考是每年最後一道大學選才關卡，全以分數定勝負，不另設面試關卡，教師憂新制將導致醫科同分者眾。再說，醫科生總量受政府控管，考生若同分也無法超額錄取，「將成災難」。

許多醫科以外的科系競爭激烈，家長團體估算，指考約每差兩分就差一系，若從100分改為45級分恐不夠用。

家長團體指出，45級分新制已公告數年，教育部和大學招聯會明天上午終於要針對此事舉行座談會，邀教師團體、家長團體、高中與大學代表，以及青諮委員發表意見。

全國家長會長聯盟和國教行動聯盟今天率先發布新聞稿，呼籲分科測驗採用百分制。國教盟理事長陳鐵虎舉例，指考後的考試分發有錄取名額限制，不能像考駕照只分「有過」和「沒過」，這將導致不公平。

陳鐵虎指出，百分制可以比到小數點以下，但級分制只能比到整數部分。以去年錄取分數為例，清大電機（甲）、交大資工（甲）的錄取分數分別為415.45分、415分，如果用級分制，兩個分數都是415 分，就比不出來了。

分科測驗還將刪除國文、英文、數乙三主科，只考歷史、地理、公民、物理、化學、生物和數甲。家長團體呼籲分科測驗納入三主科，他們表示，如果學測的國文、英文失常，還可以透過指考翻盤，未來分科測驗不考，一旦學測的國文、英文考砸，幾乎很難有翻身的機會，肯定壓力比山大。

陳鐵虎說，有些商管的校系可能因為需要檢視考生更多的數學能力，而採計分科測驗的數甲，這將使得想走商管領域的學生必須去修很多數學加深加廣的課程，而無法選修自己想要修的課，違背108課綱適性學習的精神。

指考 牙醫

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