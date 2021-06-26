聽軍校說明會決從軍 愛畫畫、射擊他統測高分進政戰學院

基隆市二信高中廣設科學生張晨，愛畫畫及射擊，因高二時學校辦理的一場軍校招生說明會，開啟他對從軍的念頭，立志要考取與自己興趣專長相符的軍校。日前他以統測優異成績錄取國防大學政治作戰學院應用藝術學系美術組，成為該系全國唯一以統測成績錄取的新生。

國軍人才招募中心基隆站站長周詠鴻今天表示，張晨在高二時，招募中心到他就讀的二信高中辦理一場軍校招生說明會，他當時有參加，聽了說明會後，讓他對從軍有很大的興趣，立志要考取與自己興趣專長相符的國防大學政治作戰學院應用藝術學系美術組。

周詠鴻說，張晨今年以統測入學成績報考，順利成為該系全國僅錄取一個名額的統測榜首，十分難得。在學校老師、教官的輔導與自我努力下，苦盡甘來，終於能開心準備未來的軍校求學之路。

張晨從小因著父母工作關係，常常要轉換念書環境，也因此培養出獨立自主的個性，對於美術及設計感興趣的他，高中選擇廣設科就讀，他希望可以透過作品來感動人心，是他最大成就感，希望未來也能發揮所長運用在部隊裡。

他表示，而社團活動「射擊社」，是他對職業軍人產生興趣最大的主因，立志要以政戰學院為第一志願後，所以高中時全不敢鬆懈用功讀書。

「皇天不負苦心人，努力收獲有甜美果實」，張晨的媽媽表示，兒子從高一就因為社團關係，對於軍事裝備以及軍人非常感興趣，對於軍校的生活也十分嚮往，雖然不捨，但孩子有這種精神及表現，父母當然很高興，且引以為榮，一定支持他往自己的夢想及目標前進，期許未來張晨能成為一位能發揮長才的優秀軍官。 聽軍校說明會決從軍，愛畫畫射擊他統測高分進政戰學院。圖／國軍人才招募中心基隆站提供 聽軍校說明會決從軍，愛畫畫射擊他統測高分進政戰學院。圖／國軍人才招募中心基隆站提供

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