新課綱大學申請 升高三生這件事要趕快做

新課綱將邁入第3年，明年大學入學申請，學習歷程檔案是重要關鍵，有1701個學組參採，高二升高三學生不及早完成，而高一升高二不及早準備就會後悔。台南一中校長廖財固在期末，特別提醒學生，務必超前部署，創造領先的契機。

因疫情影響，學校的學習都改線上，許多學生原本在暑假安排好的志工服務、大學營隊、自主學習等計畫，都被迫取消。廖財固昨寫信給學生，以中央疫情指揮中心鈞醫療應變組副組長羅一鈞當外交替代役的故事，勉勵學生「有夢想的人總是看到將要升起的陽光，總是把焦點放在凝視自己的人生，把握每一分每一秒，努力成為那個想要的自己。」

他說，高二生明年初就要迎戰新課綱學測，也要因應新課綱下的大學入學申請，其中學習歷程檔案是最重要的項目。廖財固提醒學生，南一中這學期的學習歷程檔案上傳時限至7月15日。

廖財固表示，高二升高三的學生，因必須花費大量心力準備學測，還要兼顧課業進度，如果又要同時處理學習歷程檔案，特別是自主學習計畫與成果，勢必顧此失彼，因此務必利用期末，及早完成多所大學校系參採的自主學習計畫成果，才能讓自己好整以暇，從容因應各項升學準備。

明年大學入學申請，各大學都相當重視學生的學習歷程檔案，特別是自主學習計畫與成果，共有1701個系組參採；反觀社團部分有894個系組參採。

他建議高二升高三的學生，一定要了解學測準備方向，安排各科的複習進度，啟動複習計畫；其次可查詢已公布的各項重要升學期程，了解目標科系的選才重點，檢視自己不足處，及時加強，並規畫準備申請入學的學習歷程檔案與備審資料、面試、實驗或各校第2階段筆試。

對於高一升高二的學生，他建議，利用暑假複習高一課程，先修高二課程，透過網路資源進行各項自主學習與服務學習。也可規畫參加南一中與成大理學院合作的模組化課程，先修大學課程。同時規畫未來1年的語文檢定、各項檢定、校訂必修、專題研究、探究與實作、多元選修等，並完成探究與實作學習成果、專題研究或小論文的書面報告等，做好新課綱的各項準備。行有餘力，還可以規畫國內外大學的開放課程，及早開拓更寬廣的視野與國際競爭力。

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