指考延後3周 大學擬採「成功嶺模式」安排新生註冊

今年有4萬1321名考生報名大學指考，比去年少2432人，創新低。受新冠肺炎疫情影響，教育部宣布今年指考延後到7月28日至30日辦理，是指考上路20年來首次延期這麼多天。後續將於8月中旬公告成績，8月下旬到9月初放榜，再提供各大專校院三周作業時間，預計9月底安排下一屆大一新生入學，約比原定開學日晚兩周。

指考延後到7月底，最大的挑戰是遇到颱風。 教育部司長朱俊彰說，已將此情況列入考量，若遇颱風將延期，並在一周內舉行考試。

另外，因應疫情，朱俊彰表示，屆時若有學生正處居家檢疫或隔離期間，將安排防疫專車接送，在防疫試場應考。但若考生確診，無法參與今年考試。今年指考每間試場僅20人，確保考生間距達1.5公尺以上，為此將開3100間試場，比原定多出1400間。本報估算，約要再向30所以上中學租借場地。

大學主管曾極力反對指考延期，如今碰上疫情，只能趕緊採應變措施。成功大學教務長王育民說，指考放榜因應疫情延期，大學將參考30年前大一生先結束當兵新訓，延至10月後入學的「成功嶺模式」，下學期安排大二以上學生先入學，大一學生晚兩周報到、選課、新生訓練，大學端行政上可應對。清華大學教務長焦傳金則說，考慮「拚一下」，讓大一新生準時入學，不要延後。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽說，指考延期對考生帶來壓力，希望這就是最終版本，不要再延期了。全國高級中學家長大聯盟表示，7月底若仍處第三級甚至更高級警戒，需要再度調整日期，建議一個半月以前告知大眾，讓大家安心。

國內疫苗劑量正提升，教育部說，已安排闈場、監考等試務人員優先施打疫苗，但考生、由高中教師組成的考生服務隊不在優先施打疫苗的行列。朱俊彰表示，將提供足夠的防護工具給考生服務隊使用，確保安全。

全高聯呼籲政府安排4.1萬名指考生優先打疫苗。全國教師工會總聯合會進一步說，政府如果要學校復課，應讓所有教師先施打疫苗，再來復課。

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